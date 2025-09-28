नैनीताल पहुंचे सीएम धामी, छात्रों और कार्यकर्ताओं के साथ सुनी पीएम मोदी की मन की बात

जासं, नैनीताल। शहर के समीपवर्ती वीरभट्टी स्थित पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार विद्यालय में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को नमामि गंगे अभियान को लेकर गंगा स्वच्छ्ता की शपथ दिलाई। इस दौरान स्कूली छात्रों और कार्यकर्ताओं ने सीएम के साथ पीएम के मन की बात सुनी। फिलहाल कार्यक्रम जारी है।

बता दें कि रविवार को पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार विद्यालय में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर शिरकत की।

तय समय पर पहुंचे सीएम का विद्यालय प्रबंधन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद सीएम ने विद्यालय छात्रों को नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा संरक्षण की शपथ दिलाई। जिसके बाद छात्रों और कार्यकर्ताओं ने सीएम के साथ पीएम के मन की बात सुनी।