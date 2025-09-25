छात्र संघ चुनाव: काशीपुर डिग्री कॉलेज में पर्चा वापसी को लेकर बवाल, दो पक्षों में हाथापाई के बाद पुलिस ने किया लाठी चार्ज

काशीपुर के राधे हरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के नामांकन वापसी के दौरान एबीवीपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों में झड़प हो गई। बात मारपीट तक बढ़ गई जिसमें एक छात्र घायल हो गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने युवकों को हिरासत में लेकर चेतावनी दी और बाद में छोड़ दिया।

संस, काशीपुर। राधे हरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरुवार को छात्रसंघ चुनाव की नामांकन पत्र वापसी प्रक्रिया के दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। अध्यक्ष पद के एबीवीपी समर्थित उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुई कहासुनी ने देखते ही देखते गंभीर रूप ले लिया।

दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट की नौबत आ गई। घटना में एक छात्र घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।हालात बिगड़ते देख मौके पर पहुंची आईटीआई थाना पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। घटना की शुरुआत दोपहर में हुई, जब कालेज गेट पर निर्दलीय प्रत्याशी शाहरुख खान अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र वापस करने पहुंचे। इससे पहले निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप ने भी पर्चा वापस लेकर जतिन को समर्थन देने की घोषणा कर दी थी। शाहरुख द्वारा भी जतिन के पक्ष में पर्चा वापसी की खबर फैलते ही कालेज परिसर में माहौल गर्म हो गया।

एबीवीपी समर्थकों को इस समीकरण बदलने पर आपत्ति थी, जिसके चलते दोनों गुटों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। इस दौरान दोनों समर्थकों के जमकर मारपीट हुई। हंगामा बढ़ता देख कालेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में आईटीआई थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास में जब युवक माने नहीं, तो पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठियां भांज दीं। लाठीचार्ज होते ही मौके पर भगदड़ मच गई और दोनों गुटों के समर्थक इधर-उधर भाग खड़े हुए। पुलिस ने बाद में दोनों पक्षों के कुछ युवकों को थाने ले जाकर सख्त हिदायत दी और उन्हें छोड़ दिया। मारपीट के दौरान इस दौरान छात्र मौ. कमरुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गया।

उसके साथ आए छात्रों ने आरोप लगाया कि उस पर एबीवीपी समर्थकों ने पिस्टल की बट्ट से हमला किया है, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई। घायल छात्र को तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने पिस्टल से वार की बात से इंकार करते हुए कहा कि घायल को आपसी मारपीट में चोट लगी है। मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।