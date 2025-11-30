डोर-टू-डोर कूड़ा जमा करने वाली गाड़ी ने मासूम को मारी टक्कर, मौत
बाजपुर में कूड़ा एकत्र करने वाले वाहन ने एक दो वर्षीय बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना वार्ड नंबर 4 में हुई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
संवाद सहयोगी, बाजपुर। नगरपालिका से अनुबंधित निवारण सेवा समिति हल्द्वानी के डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्र करने वाले वाहन ने शनिवार को वार्ड नंबर 4 में खेल रही दो वर्षीय मासूम को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, घटना से आक्रोशित स्वजन ने हंगामा किया। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने वाहन को सीज कर मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
उत्तर-प्रदेश के मेरठ निवासी अनिल वर्तमान में वार्ड नंबर-4 बाजपुर में रहकर लौहार का काम करते हैं। उनकी दो वर्षीय बेटी आरोही सुबह गली में खेल रही थी। आरोप है कि तभी कूड़ा एकत्र करने वाले वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। स्वजन व आसपास मौजूद लोग उसे लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही एसएसआई जसविंदर सिंह मय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएसआई ने बताया कि नगरपालिका से अनुबंधित वाहन से मासूम की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इधर, स्वजन ने दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
