डोर-टू-डोर कूड़ा जमा करने वाली गाड़ी ने मासूम को मारी टक्कर, मौत

संवाद सहयोगी, बाजपुर। नगरपालिका से अनुबंधित निवारण सेवा समिति हल्द्वानी के डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्र करने वाले वाहन ने शनिवार को वार्ड नंबर 4 में खेल रही दो वर्षीय मासूम को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, घटना से आक्रोशित स्वजन ने हंगामा किया। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने वाहन को सीज कर मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

उत्तर-प्रदेश के मेरठ निवासी अनिल वर्तमान में वार्ड नंबर-4 बाजपुर में रहकर लौहार का काम करते हैं। उनकी दो वर्षीय बेटी आरोही सुबह गली में खेल रही थी। आरोप है कि तभी कूड़ा एकत्र करने वाले वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। स्वजन व आसपास मौजूद लोग उसे लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।