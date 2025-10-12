Language
    पंतनगर किसान मेले में पहुंचे सीएम धामी, विशेष गोष्ठी एवं संवाद सत्र में भी करेंगे शिरकत

    By Lalit Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 12:40 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंतनगर किसान मेले में शामिल हुए। उन्होंने कृषि विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जताई और किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मेले में स्टॉलों का निरीक्षण किया और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। सरकार किसानों की सहायता के लिए तत्पर है, यह उन्होंने दोहराया। 

    118वें अखिल भारतीय किसान मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। जागरण

    संस, पंतनगर । पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में चल रहे 118वें अखिल भारतीय किसान मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को भाग लिया। बतौर मुख्य अतिथि उन्‍होंने पूर्वाहृन 11 बजे शिरकत की।

    इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में ‘नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता एवं किसानों की प्रगति’ विषय पर विशेष गोष्ठी एवं संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी किसानों, वैज्ञानिकों एवं छात्रों से सीधे संवाद करेंगे तथा कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और योजनाओं पर वैज्ञानिकों से विचार-विमर्श करेंगे।

    विभिन्न राज्यों से आने वाले कृषक, स्वयं सहायता समूह, कृषि उद्योग एवं वैज्ञानिक इस महाकुंभ में अपने उत्पाद और तकनीक प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री दोपहर 12: 25 बजे विवि से देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। 