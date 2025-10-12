पंतनगर किसान मेले में पहुंचे सीएम धामी, विशेष गोष्ठी एवं संवाद सत्र में भी करेंगे शिरकत

संस, पंतनगर । पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में चल रहे 118वें अखिल भारतीय किसान मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को भाग लिया। बतौर मुख्य अतिथि उन्‍होंने पूर्वाहृन 11 बजे शिरकत की।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में ‘नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता एवं किसानों की प्रगति’ विषय पर विशेष गोष्ठी एवं संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी किसानों, वैज्ञानिकों एवं छात्रों से सीधे संवाद करेंगे तथा कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और योजनाओं पर वैज्ञानिकों से विचार-विमर्श करेंगे।