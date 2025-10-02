सीबीएसई नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड का जलवा, तीन गोल्ड सहित छह पदक जीते
रुद्रपुर में सीबीएसई नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। उन्होंने तीन स्वर्ण सहित छह पदक जीते और पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। पंजाब दूसरे स्थान पर रहा। चैंपियनशिप में विभिन्न स्कूलों के 1500 से अधिक तलवारबाज भाग ले रहे हैं। अब तक की पदक तालिका में भी उत्तराखंड शीर्ष पर पंजाब दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है।
जूनियर महिला सेबर
-
स्वर्ण पदक – अन्या दीक्षित, आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ
-
रजत पदक – अनुपमा, आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ
-
कांस्य पदक – आकांक्षा, आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ
जूनियर पुरुष एपी
-
स्वर्ण पदक – घरिया सूर्यांश, सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, देहरादून
-
रजत पदक – मेहला शिशांक, दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, करनाल
-
कांस्य पदक – राणा रुद्राक्ष, सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, देहरादून
-
कांस्य पदक – यव्वारी पुष्कर, स्कूल आफ स्कालर्स, नागपुर
जूनियर पुरुष फाइल इवेंट
-
स्वर्ण पदक – अश्विनी धैर्य, बीडीपीएस पटियाला
-
रजत पदक – शौर्य गैरोला, सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, देहरादून
-
कांस्य पदक – आदित्य राज जैन, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली
-
कांस्य पदक – आदित्य थपलियाल, सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, देहरादून
जूनियर महिला एपी
-
स्वर्ण पदक – सैमी परिसा, डीएवी पब्लिक स्कूल अंबाला
-
रजत पदक – सूरी अमी, अन्नत उत्सव स्कूल, अंबाला
-
कांस्य पदक – नितिका भारतीय पब्लिक स्कूल, अंबाला
-
कांस्य पदक – प्रिया, आर्मी स्कूल भटिंडा
ओवरआल ट्राफी परिणाम
-
स्वर्ण पदक – आर्मी पब्लिक स्कूल, लखनऊ
-
रजत पदक – सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, देहरादून
-
स्वर्ण पदक – सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, देहरादून
-
रजत पदक – बीडीपीएस पटियाला
पदक तालिका
-
राज्य-स्वर्ण -रजत -कांस्य
-
उत्तराखंड -3 -2 -2
-
पंजाब -2 -3 -2
-
उत्तर प्रदेश -2- 1 -1
-
हरियाणा -0 -1- 0
-
दिल्ली -0 -0 -1
-
महाराष्ट्र -0 -0 -1
-
मध्य प्रदेश -0 -0- 1
-
झारखंड -0 -0 -1
