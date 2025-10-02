Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीबीएसई नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड का जलवा, तीन गोल्‍ड सहित छह पदक जीते

    By brijesh pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:12 PM (IST)

    रुद्रपुर में सीबीएसई नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। उन्होंने तीन स्वर्ण सहित छह पदक जीते और पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। पंजाब दूसरे स्थान पर रहा। चैंपियनशिप में विभिन्न स्कूलों के 1500 से अधिक तलवारबाज भाग ले रहे हैं। अब तक की पदक तालिका में भी उत्तराखंड शीर्ष पर पंजाब दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रुद्रपुर में चल रही है चैंपियनशिप . Photo Jagran

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । सीबीएसई नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप-2025 के दूसरे दिन बुधवार को भी उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने प्रतिभा को लोहा मनवाया है। उत्तराखंड के स्कूलों के तलवारबाजों ने तीन स्वर्ण सहित छह पदक अपने नाम किए। वहीं दूसरे स्थान पर रहे पंजाब के खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण, तीन रजत व दो कांस्य पदक जीते हैं। अब तक की पदक तालिका में भी उत्तराखंड शीर्ष पर, पंजाब दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली पब्लिक स्कूल रुद्रपुर में आयोजित प्रथम सीबीएसई नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का दूसरा दिन रोमांचक मुकाबलों वाला रहा। बार काउंसिल आफ इंडिया के सह अध्यक्ष डीके शर्मा, मुख्य कोषाधिकारी पंकज शुक्ला व विद्यालय के चेयरमैन सुरजीत सिंह ग्रोवर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

    इस दौरान जूनियर महिला फायल इवेंट में सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल देहरादून की शायना बिष्ट को स्वर्ण पदक, सेसिल कान्वेंट स्कूल अंबाला की कनिष्का को रजत, सागर पब्लिक स्कूल भोपाल की माहेश्वरी वोंशिका और वीएन विद्या मंदिर रांची की प्रगति गौतम को कांस्य पदक मिला। जूनियर महिला सेबर इवेंट में दूसरे दिन भी आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाते हुए तीनों पदक जीते।

    दूसरे दिन का परिणाम

    जूनियर महिला सेबर

    • स्वर्ण पदक – अन्या दीक्षित, आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ
    • रजत पदक – अनुपमा, आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ
    • कांस्य पदक – आकांक्षा, आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ

    जूनियर पुरुष एपी

    • स्वर्ण पदक – घरिया सूर्यांश, सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, देहरादून
    • रजत पदक – मेहला शिशांक, दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, करनाल
    • कांस्य पदक – राणा रुद्राक्ष, सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, देहरादून
    • कांस्य पदक – यव्वारी पुष्कर, स्कूल आफ स्कालर्स, नागपुर

    जूनियर पुरुष फाइल इवेंट

    • स्वर्ण पदक – अश्विनी धैर्य, बीडीपीएस पटियाला
    • रजत पदक – शौर्य गैरोला, सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, देहरादून
    • कांस्य पदक – आदित्य राज जैन, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली
    • कांस्य पदक – आदित्य थपलियाल, सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, देहरादून

    जूनियर महिला एपी

    • स्वर्ण पदक – सैमी परिसा, डीएवी पब्लिक स्कूल अंबाला
    • रजत पदक – सूरी अमी, अन्नत उत्सव स्कूल, अंबाला
    • कांस्य पदक – नितिका भारतीय पब्लिक स्कूल, अंबाला
    • कांस्य पदक – प्रिया, आर्मी स्कूल भटिंडा

    ओवरआल ट्राफी परिणाम 

    स्कूल अंडर-19 बालिका वर्ग

    • स्वर्ण पदक – आर्मी पब्लिक स्कूल, लखनऊ
    • रजत पदक – सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, देहरादून

    अंडर-19 बालक वर्ग

    • स्वर्ण पदक – सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, देहरादून
    • रजत पदक – बीडीपीएस पटियाला

    पदक तालिका

    • राज्य-स्वर्ण -रजत -कांस्य
    • उत्तराखंड -3 -2 -2
    • पंजाब -2 -3 -2
    • उत्तर प्रदेश -2-        1 -1
    • हरियाणा -0 -1-      0
    • दिल्ली -0 -0 -1
    • महाराष्ट्र -0 -0 -1
    • मध्य प्रदेश -0 -0-      1
    • झारखंड -0 -0 -1