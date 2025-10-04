Language
    सीबीएसई नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में खनकी तलवारें, ये हैं विजेता

    By yamin ansari Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:17 PM (IST)

    रुद्रपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में सीबीएसई नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप 2025 के चौथे दिन सेमीफाइनल मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने तकनीकी कौशल और खेल भावना का प्रदर्शन किया। विशाल एलिजाह और राची चोपड़ा समेत कई खिलाड़ियों ने पदक जीते। आर्मी पब्लिक स्कूल हिमाचल प्रदेश ने अंडर-14 लड़कियों की श्रेणी में ओवरऑल ट्रॉफी हासिल की। प्रतियोगिता में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

    चौथे दिन भी सीबीएसई नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में खनकी तलवारें। जागरण

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। दिल्ली पब्लिक स्कूल में नेशनल फेंसिंग चैम्पियनशिप 2025 के चौथे दिन के मुकाबले भी काफी रोमांचक रहे और यह दिन उच्च-स्तरीय मुकाबलों का साक्षी बना। सेमीफाइनल मैचों में प्रतिभागियों ने साहस, तकनीकी कौशल और मानसिक दृढ़ता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। युवा फेंसर्स ने न केवल अपनी तकनीकी क्षमता दिखाई, बल्कि खेल भावना और आपसी सम्मान का भी परिचय दिया।

    प्रतियोगिता का माहौल उत्साह और उमंग से भरा रहा। खिलाड़ियों ने यह सिद्ध किया कि फेंसिंग केवल तेज तलवार और शारीरिक क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक शक्ति, धैर्य और अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

    इस मौके पर गुरुनानक गर्ल्स इंटर कालेज के अध्यक्ष श्री सुरमुख सिंह, क्षेत्रीय संयुक्त सचिव नरेंद्र अरोड़ा, चेयरमैन सुरजीत सिंह, वाइस चेयरमैन श्री हरमन सिंह गोवर श्रीकर सिन्हा, कुमाऊं अग्रवाल सभा के अध्यक्ष विजय भूषण गर्ग, जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव विष्णु सक्सेना, जैन ग्लोबल स्कूल के निदेशक योगेश जैन, हार्दिक बठला के अलावा मां भगवती ग्रुप की सदस्य कंचन गोयल, सलोनी गोयल, अस्ती सिदाना,अल्पना अग्रवाल, संगीता अरोड़ा आदि थे।

    सेमीफाइनल

    इंडिविजुअल विजेता

    • स्वर्ण पदक: विशाल एलिजाह – सेंट जोसेफ स्कूल, विट्टल मल्ल्या, बैंगलोर, कर्नाटक
    • रजत पदक: विवेक हितेज़ – शिव नादर स्कूल, फरीदाबाद, हरियाणा
    • कांस्य पदक: कृष्णा – आइडियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वेरका चौक, अमृतसर, पंजाब
    • कांस्य पदक: राची चोपड़ा – डी ए वी इंटरनेशनल स्कूल, वेरका चौक, अमृतसर, पंजाब

    अंडर-14 लड़कियों की श्रेणी:

    • ओवरऑल ट्रॉफी: आर्मी पब्लिक स्कूल, हिमाचल प्रदेश
    • रनर्स-अप ट्रॉफी: दिल्ली पब्लिक स्कूल, रुद्रपुर