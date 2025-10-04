सीबीएसई नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में खनकी तलवारें, ये हैं विजेता
रुद्रपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में सीबीएसई नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप 2025 के चौथे दिन सेमीफाइनल मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने तकनीकी कौशल और खेल भावना का प्रदर्शन किया। विशाल एलिजाह और राची चोपड़ा समेत कई खिलाड़ियों ने पदक जीते। आर्मी पब्लिक स्कूल हिमाचल प्रदेश ने अंडर-14 लड़कियों की श्रेणी में ओवरऑल ट्रॉफी हासिल की। प्रतियोगिता में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
सेमीफाइनल
-
स्वर्ण पदक: विशाल एलिजाह – सेंट जोसेफ स्कूल, विट्टल मल्ल्या, बैंगलोर, कर्नाटक
-
रजत पदक: विवेक हितेज़ – शिव नादर स्कूल, फरीदाबाद, हरियाणा
-
कांस्य पदक: कृष्णा – आइडियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वेरका चौक, अमृतसर, पंजाब
-
कांस्य पदक: राची चोपड़ा – डी ए वी इंटरनेशनल स्कूल, वेरका चौक, अमृतसर, पंजाब
अंडर-14 लड़कियों की श्रेणी:
-
ओवरऑल ट्रॉफी: आर्मी पब्लिक स्कूल, हिमाचल प्रदेश
-
रनर्स-अप ट्रॉफी: दिल्ली पब्लिक स्कूल, रुद्रपुर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।