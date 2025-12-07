जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। खेड़ा बस्ती में स्थित ईदगाह की जमीन पर प्रशासन ने रविवार को भारी लाव लस्कर के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हडकंप मच गया। धार्मिक स्थल को जो जगह आवंटित है। उसके अलावा बची हुई भूमि को सरकार के कब्जे में लिया जा रहा है।

रविवार को एडीएम पंकज उपाध्याय, एडीएम कौस्तुभ मिश्रा, एसपी क्राइम निहारिका तोमर, एसपी उत्तम सिंह नहीं सहित 300 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मी खेड़ा स्थित ईदगाह पहुंचे। टीम ने यहां पर अवैध कब्जे को हटाया। करीब आठ एकड़ जमीन मुक्त कराने की कारवाई खेड़ा बस्ती में तड़के जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मुस्लिम संगठन द्वारा कब्जाई गई 8 एकड़ सरकारी भूमि पर अपना कब्जा लिया और चार दिवारी कर अपना बोर्ड लगा दिया। रुद्रपुर के खेड़ा क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जा की हुई सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए पूर्व में नोटिस जारी किया था।

भारी पुलिस फोर्स को लेकर एडीएम पंकज उपाध्याय के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध कब्जे की नाप जोख की ड्रोन सर्वे करवाने के बाद रविवार तड़के भारी पुलिस बल के साथ ,कब्जाई सरकारी भूमि की दीवार ध्वस्त कर अपना कब्जा ले लिया । मदरसा सोसाइटी के नाम आवंटित 2-53 एकड़ भूमि के अतिरिक्त लगभग 8 एकड़ सरकारी भूमि/नजूल भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था।