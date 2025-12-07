पुछड़ी में गरज रहा बुलडोजर, अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख 

जागरण संवाददाता, रामनगर। पुछड़ी गांव के आरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुबह पांच बजे से शुरू हो गई है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत रामनगर रेंज में आरक्षित वन क्षेत्र में 51 कच्चे पक्के घर बनाए गए हैं।

