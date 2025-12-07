Language
    पुछड़ी में गरज रहा बुलडोजर, अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख 

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:37 AM (IST)

    पुछड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्मा ...और पढ़ें

    Hero Image

    अतिक्रमण हटाता बुलडोजर। जागरण

    जागरण संवाददाता, रामनगर। पुछड़ी गांव के आरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुबह पांच बजे से शुरू हो गई है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत रामनगर रेंज में आरक्षित वन क्षेत्र में 51 कच्चे पक्के घर बनाए गए हैं।

    पुछड़ी क्षेत्र को पांच जोन 9 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सभी 51 अतिक्रमणकारियों को पूर्व में बेदखली आदेश जारी किए गए थे। बिहारी टप्पर क्षेत्र में सबसे पहले पक्के मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई। रात से ही पुलिस फोर्स गांव के इंट्री मार्ग पर बेरिकेडिंग लगाकर लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी।

    सुबह पांच बजे से पुलिस, वन विभाग, प्रशासन की टीमें एम्बुलेंस के साथ अतिक्रमण स्थल पर पहुंच गई थी। अतिक्रमण स्थल से तीन किलोमीटर पहले ही मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी।

    आसपास के ग्रामीणों को भी अतिक्रमण स्थल स्थल से दूर रखा गया है। एसपी सिटी जगदीश चंद्र, एसडीएम प्रमोद कुमार व डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्या के नेतृत्व में अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है।