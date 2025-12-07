पौड़ी में हादसा: छह दोस्तों की कार बेकाबू होकर खाई में गिरी, दो की मौत और चार घायल

जागरण संवाददाता, पौड़ी। पैठाणी स्योली मोटर मार्ग पर बीती रात सड़क हादसा हो गया। एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में थाना पैठाणी के टीला गांव निवासी दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि चार लोग घायल हो गए हैं। जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ये सभी लोग बूंखाल मेले से घर लौट रहे थे। कार में दो रुद्रप्रयाग जिले और चार लोग पौड़ी जिले के हैं। सभी मित्र हैं।