किच्छा में हल्द्वानी मार्ग पर युवक का मिला शव, सिर पर चोट के निशान
किच्छा के हल्द्वानी मार्ग पर एक 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की शिनाख्त करने में जुटी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक को नशे की हालत में देखा गया था, और पुलिस को देखते हुए नशे में गिरने से मौत की आशंका जता रही है।
जागरण संवाददाता, किच्छा। हल्द्वानी मार्ग पर सड़क किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
गुरुवार सुबह पुलिस को हल्द्वानी मार्ग पर युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली। एसएसआई राजेंद्र प्रसाद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। युवक की उम्र लगभग 35 वर्ष के करीब बताई जा रही है। उसके हाथ पर जीवन गुदा हुआ है।
पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटाई तो स्थानीय लोगो ने बताया कि युवक को उन्होंने नशे की हालत में एक दिन पूर्व पुलिया पर बैठे देखा था। पुलिस के मुताबिक युवक के सिर पर चोट का निशान है। माना जा रहा है नशे की हालत में गिरने से सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गयी।
पुलिस इंटरनेट मीडिया के ग्रुपों के माध्यम से मृतक की शिनाख्त कर रही है। एसएसआई राजेंद्र प्रसाद ने कहा मृतक की शिनाख्त के प्रयास किये जा रहे है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मृत्यु का कारण स्पष्ट होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
