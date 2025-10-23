जागरण संवाददाता, किच्छा। हल्द्वानी मार्ग पर सड़क किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुरुवार सुबह पुलिस को हल्द्वानी मार्ग पर युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली। एसएसआई राजेंद्र प्रसाद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। युवक की उम्र लगभग 35 वर्ष के करीब बताई जा रही है। उसके हाथ पर जीवन गुदा हुआ है।

पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटाई तो स्थानीय लोगो ने बताया कि युवक को उन्होंने नशे की हालत में एक दिन पूर्व पुलिया पर बैठे देखा था। पुलिस के मुताबिक युवक के सिर पर चोट का निशान है। माना जा रहा है नशे की हालत में गिरने से सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गयी।