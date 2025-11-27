पंडरी में अलाव तापते वक्त हुए धमाके में पांच झुलसे, एक की हालत गंभीर, मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स

जागरण संवाददाता, सितारगंज। किच्छा हाईवे से सटे पंडरी गांव में बुधवार देर शाम अलाव तापते समय अचानक जोरदार धमाका होने से पांच लोग बुरी तरह झुलस गए। एक गंभीर घायल को चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। हादसे के बाद आग के साक्ष्य भी मिटा दिए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर छानबीन शुरू कर दी है।

गांव निवासी कामिल पुत्र साबिर हुसैन, जीशान पुत्र सुल्तान, सुल्तान, अफसार पुत्र उस्मान और शिबू कबाड़ी दुकान के आगे जल रही आग में हाथ सेंक रहे थे। वहीं तीन अन्य लोग भी मौजूद थे। इसी दौरान अलाव में अचानक तेज ब्लास्ट हुआ। धमाके की चपेट में आकर कामिल, जीशान, सुल्तान, अफसार और शिबू गंभीर रूप से झुलस गए। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मोहम्मद कामिल को प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत में सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। जबकि अन्य घायलों को स्वजन निजी अस्पताल ले गए जहां उनका उपचार जारी है।