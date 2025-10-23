Language
    उत्‍तराखंड में गाड़ियों पर लगे भिंडरवाले के पोस्टर, खुफिया एजेंसियां अलर्ट

    By Virendra Bhandari Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:54 PM (IST)

    उत्तराखंड के रुद्रपुर में वाहनों पर भिंडरवाले के पोस्टर लगने से खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियां ऐसे वाहनों को चिह्नित कर रही हैं और उनके मालिकों तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। तराई क्षेत्र में खालिस्तान समर्थकों की मौजूदगी को देखते हुए पुलिस सतर्क है और इंटरनेट मीडिया पर खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर नजर रख रही है।

    वाहनों को पुलिस और खुफिया एजेंसियों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है। आर्काइव

    वीरेंद्र भंडारी, जागरण रुद्रपुर। वाहनों पर अलग अलग तरह के पोस्टर लगाने का जहां युवाओं में क्रेज है, वहीं जिले में कुछ लोग भिंडरवाले के पोस्टर भी लगा रहे हैं। इस तरह के मामले सामने आने के बाद अब पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अपने वाहनों में भिंडरवाले का पोस्टर लगाकर घूम रहे वाहनों को पुलिस और खुफिया एजेंसियों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है।

    मिनी पंजाब कहे जाने वाले तराई क्षेत्र में खालिस्तान समर्थकों की भारी संख्या है। 90 के दशक में खालिस्तान से जुड़ी आतंकी गतिविधियां रही हैं। बाद में तराई से खालिस्तान का पतन हो गया। लेकिन धीरे धीरे अब खालिस्तान और भिंडरवाले के समर्थन में इंटरनेट मीडिया में काफी सक्रियता दिख रही है। जिले में कई लोगों ने अपने वाहनों में भिंडरवाले के पोस्टर लगाए हैं।

    मामला पुलिस और खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा तो उन्होंने जांच शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियां वाहनों की जानकारी जुटाकर उनके नंबर के आधार पर स्वामी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जिसके बाद उन्हें थाने बुलाकर उनकी पुलिस और एजेंसियां काउंसलिंग कर, ऐसे लोगों पर नजर रखेगी।


    जिले में कई लोगों ने अपने वाहनों में भिंडरवाले के पोस्टर लगाए हैं। ऐसे वाहन और उनके स्वामियों को चिह्नित किया जा रहा है। कुछ को चिह्नित भी कर लिया है। पुलिस उनकी काउंसलिंग करेगी। साथ ही उन पर नजर रखेगी।

    - मणिकांत मिश्रा, एसएसपी, यूएस नगर