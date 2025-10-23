वीरेंद्र भंडारी, जागरण रुद्रपुर। वाहनों पर अलग अलग तरह के पोस्टर लगाने का जहां युवाओं में क्रेज है, वहीं जिले में कुछ लोग भिंडरवाले के पोस्टर भी लगा रहे हैं। इस तरह के मामले सामने आने के बाद अब पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अपने वाहनों में भिंडरवाले का पोस्टर लगाकर घूम रहे वाहनों को पुलिस और खुफिया एजेंसियों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिनी पंजाब कहे जाने वाले तराई क्षेत्र में खालिस्तान समर्थकों की भारी संख्या है। 90 के दशक में खालिस्तान से जुड़ी आतंकी गतिविधियां रही हैं। बाद में तराई से खालिस्तान का पतन हो गया। लेकिन धीरे धीरे अब खालिस्तान और भिंडरवाले के समर्थन में इंटरनेट मीडिया में काफी सक्रियता दिख रही है। जिले में कई लोगों ने अपने वाहनों में भिंडरवाले के पोस्टर लगाए हैं।