Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले किया शादी के मजबूर, फ‍िर निकाह के बाद दिया धोखा; महिला ने दी कोतवाली में तहरीर

    By Jeevan Singh Saini Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:31 PM (IST)

    उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में एक महिला ने कोतवाली में तहरीर दी है, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसे पहले शादी के लिए मजबूर किया गया और फिर निकाह के बाद धो ...और पढ़ें

    Hero Image

    निजी फोटो व वीडियो के गलत इस्तेमाल की दी जा रही है धमकी. Concept

    संवाद सहयोगी, बाजपुर। कोतवाली बाजपुर में एक महिला ने युवक पर धोखाधड़ी, धमकी और शोषण का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पीड़िता महिला ने कोतवाली पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि ग्राम धनसारा निवासी एक युवक द्वारा उसे लगातार धमकाया और ब्लैकमेल किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसकी निजी फोटो व वीडियो के गलत इस्तेमाल की धमकी देकर उस पर दबाव बनाया, जिसके चलते सामाजिक बदनामी के डर से उसे निकाह करना पड़ा। आरोप है कि इसके बाद आरोपी उसे काशीपुर ले गया, जहां किराये के मकान में करीब चार माह तक अपने साथ रखा और इच्छानुसार शोषण करता रहा।पीड़िता का कहना है कि अब आरोपी ने अचानक उसे अपनाने से इंकार कर दिया है और बिना किसी उचित कारण के छोड़ दिया है।

    इससे उसे मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से गंभीर प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। पीड़िता ने यह भी बताया कि वर्तमान में आरोपी उससे किसी प्रकार का संबंध नहीं रख रहा है। पीड़िता ने कोतवाली पुलिस से आरोपी के खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है। कोतवाली पुलिस का कहना है कि तहरीर प्राप्त हो गई है, मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।