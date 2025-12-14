संवाद सहयोगी, बाजपुर। कोतवाली बाजपुर में एक महिला ने युवक पर धोखाधड़ी, धमकी और शोषण का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पीड़िता महिला ने कोतवाली पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि ग्राम धनसारा निवासी एक युवक द्वारा उसे लगातार धमकाया और ब्लैकमेल किया।

पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसकी निजी फोटो व वीडियो के गलत इस्तेमाल की धमकी देकर उस पर दबाव बनाया, जिसके चलते सामाजिक बदनामी के डर से उसे निकाह करना पड़ा। आरोप है कि इसके बाद आरोपी उसे काशीपुर ले गया, जहां किराये के मकान में करीब चार माह तक अपने साथ रखा और इच्छानुसार शोषण करता रहा।पीड़िता का कहना है कि अब आरोपी ने अचानक उसे अपनाने से इंकार कर दिया है और बिना किसी उचित कारण के छोड़ दिया है।