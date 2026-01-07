Language
    किच्छा में बरेली के युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में लगाई फांसी, प्रेम प्रसंग का शक

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:01 PM (IST)

    किच्छा में एक 22 वर्षीय बरेली निवासी युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला किराएदार के कमरे में फंदे पर झूलकर जान दे दी। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़क ...और पढ़ें

    पुलिस ने मंगलवार रात शव को मोर्चरी भिजवा दिया। प्रतिकात्‍मक

    जगरण संवाददाता, किच्छा । संदिग्ध परिस्थितियों में बरेली का युवक महिला किराएदार के कमरे में दुपट्टे का फंदा लगा झूल गया। आस पास के लोगों ने दरवाजा तोड़ उसे सीएचसी किच्छा में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    अभिषेक आयु 22 वर्ष पुत्र अरविंद कुमार निवासी बेनीपुर चौधरी थाना सुभाष नगर बरेली उत्तर प्रदेश किच्छा के बंदिया क्षेत्र में किराए पर रह सिडकुल में नौकरी करता था। इस दौरान स्वजन किसी मामले को लेकर उसे अपने साथ बरेली वापस ले गए।

    मंगलवार शाम वह बरेली से किच्छा आया और अपने पुरानी मकान मालिक जमीला बेगम के घर पर किराए पर रहने वाली महिला के कमरे में गया। इस महिला के पति ने उसे छोड़ रखा है। जब अरविंद वहां पहुंचा तो इस दौरान वह महिला कही काम से गयी थी। कमरे का दरवाजा खुला देख वह अंदर कमरे में गया और उसे अंदर से बंद कर लिया।

    शाम को जब महिला वापस आयी तो कमर अंदर से बंद देख उसने दरवाजा खटखटाया परंतु कोई जवाब नहीं मिला। जिस पर जब खिड़की से अंदर झांका तो अरविंद को दुपट्टे के फंदे पर लटका देख उसके होश उड़ गए। उसके हल्ला मचाने पर मकान मालिक जमीला बेगम के पुत्र नाजिर ने वहां आकर कमरे का दरवजा तोड़ दिया। वहा मौजूद लोग उसे सीएचसी ले गए। परंतु तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी।

    पुष्पेंद्र पुत्र करण सिंह निवासी बंदिया किच्छा ने डायल 112 पर सूचना दी तो पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने मंगलवार रात शव को मोर्चरी भिजवा दिया। रात को सूचना मिलने पर मृतक के स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। बुधवार सुबह पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की।

    प्रभारी निरीक्षक प्रकाश सिंह दानूने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मृत्यु का कारण स्पष्ट होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

