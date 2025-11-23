बाजपुर में बड़ी संख्या में प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, NDPS एक्ट में केस दर्ज

संवाद सहयोगी, बाजपुर। देर रात कोतवाली बाजपुर पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए बेरिया रोड स्थित गड़री पुल के पास से एक युवक को बड़ी संख्या में प्रतिबंधित कैप्सूल व बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद दवाओं का वजन करीब 649.88 ग्राम तथा कुल कैप्सूल 1688 बताए गए हैं। आरोपित के विरुद्ध धारा 8/22/60 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है।

रविवार की रात एसआई देवेंद्र सिंह मनराल टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक बाइक संख्या (यूपी22/एएच9604) पर पिट्ठू बैग में नशीली दवाएं लेकर बेरिया रोड स्थित गदरी नदी पुल के पास बैठा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।

आरोपी ने क्या बताया अपना नाम? आरोपित ने अपना नाम सिराज हुसैन (27 वर्ष) पुत्र सज्जन हुसैन निवासी रतनपुरा शुमाली, अजीमनगर, रामपुर (उप्र) बताया। वहीं मौके पर क्षेत्राधिकारी बाजपुर विभव सैनी व ड्रग इंस्पेक्टर रुद्रपुर शुभम कोटनाला को बुलाया गया और दोनों अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपित की तलाशी ली गई तो पिट्ठू बैग खोलने पर कुल 7 बाक्स बरामद हुए जिसमें कुल 1688 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं।

पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध धारा 8/22/60 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम में सीओ विभव सैनी, ड्रग इंस्पेक्टर शुभम कोटनाला, एसआई देवेंद्र सिंह मनराल, एसआई प्रकाश चंद्र नगरकोटी, कांस्टेबल जगदीश कोठियाल, सुरेंद्र कंबोज आदि शामिल रहे।