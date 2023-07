सावधान! एक क्लिक और खाली हो जाएंगे खाते, WECD उत्तराखंड ने सचेत रहने के जारी किए निर्देश

अगर आप इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के जरिये आने वाले लिंक को बिना कुछ सोचे-समझे क्लिक कर देते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। बाल विकास परियोजना विभाग के नाम पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व पंजीकृत लाभार्थी महिलाओं को जालसाज आनलाइन ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसके लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड की ओर से भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सचेत रहने की सलाह दी गई।

सावधान! एक क्लिक और खाली हो जाएंगे खाते

