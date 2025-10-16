पांच साल की बच्ची को अगवा करने का प्रयास, मासूम ने मचाया शोर तो नौ दो ग्यारह हुआ बदमाश
रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में एक पांच साल की बच्ची को अगवा करने का प्रयास किया गया। बच्ची के चिल्लाने पर मजदूर इकट्ठा हो गए, जिससे आरोपी भाग गया। पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना मोदी मैदान के पास हुई, जहाँ एक युवक बच्ची को झाड़ियों में ले जा रहा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को ढूंढ रही है।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप में पांच साल की बच्ची को अगवा करने का प्रयास किया गया। बच्ची के शोर करने पर आसपास काम कर रहे मजदूर एकत्र हुए तो आरोपित फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। बाद में लोगों ने बच्ची को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपित की तलाश में जुट गई है।
पुलिस के अनुसार मोदी मैदान के पास गुरुवार सुबह साढ़े दस बजे के आसपास एक युवक पांच साल की बच्ची को झाड़ियों में ले जा रहा था। यह देख बच्ची डर गई और उसने शोर मचा दिया। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर पास में भी निर्माणाधीन भवन में काम कर रहे मजदूर दौड़ पड़े। लोगों को एकत्र होता देख आरोपित बच्ची को छोड़कर झाड़ियों की ओर भाग निकला। इस पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
सूचना पर थानाध्यक्ष ट्रांजिट कैंप मोहन पांडे पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे और जानकारी ली। साथ ही मासूम बच्ची से स्वजन के बारे में पूछताछ कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि बच्ची के परिवार का पता लगाने के साथ ही आरोपित की तलाश की जा रही है। इसके लिए आसपास लगे सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे है।
