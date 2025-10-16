जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप में पांच साल की बच्ची को अगवा करने का प्रयास किया गया। बच्ची के शोर करने पर आसपास काम कर रहे मजदूर एकत्र हुए तो आरोपित फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। बाद में लोगों ने बच्ची को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपित की तलाश में जुट गई है।

पुलिस के अनुसार मोदी मैदान के पास गुरुवार सुबह साढ़े दस बजे के आसपास एक युवक पांच साल की बच्ची को झाड़ियों में ले जा रहा था। यह देख बच्ची डर गई और उसने शोर मचा दिया। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर पास में भी निर्माणाधीन भवन में काम कर रहे मजदूर दौड़ पड़े। लोगों को एकत्र होता देख आरोपित बच्ची को छोड़कर झाड़ियों की ओर भाग निकला। इस पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी।