Uttarakhand: गैंगस्टर ने मूंछों पर दिया ताव तो एएसआई हुआ सस्पेंड, छात्रसंघ चुनाव में फायरिंग से जुड़ा मामला
रूद्रपुर में छात्रसंघ चुनाव के दौरान फायरिंग के आरोपी गैंगस्टर रतनपुरिया के अस्पताल में मूंछों पर ताव देने का वीडियो वायरल होने के बाद ड्यूटी पर तैनात एएसआई पंकज उप्रेती को एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने निलंबित कर दिया। रतनपुरिया को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था और उसका इलाज चल रहा था। जांच में एएसआई की लापरवाही पाई गई जिसके बाद यह कार्यवाही की गई।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। छात्रसंघ चुनाव के दौरान फायरिंग का आरोपित गैंगस्टर रतनपुरिया मुठभेड़ में घायल हुआ था। इस दौरान अस्पताल में उपचार के समय अपने मूंछों को ताव दे रहा था। जिसकी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने पर ड्यूटी पर तैनात एएसआई पर गाज गिर गई। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने आदर्श कालोनी चौकी में तैनात एएसआई पंकज उप्रेती को निलंबित कर दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।