    Uttarakhand: गैंगस्टर ने मूंछों पर दिया ताव तो एएसआई हुआ सस्पेंड, छात्रसंघ चुनाव में फायरिंग से जुड़ा मामला

    By brijesh pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:03 PM (IST)

    रूद्रपुर में छात्रसंघ चुनाव के दौरान फायरिंग के आरोपी गैंगस्टर रतनपुरिया के अस्पताल में मूंछों पर ताव देने का वीडियो वायरल होने के बाद ड्यूटी पर तैनात एएसआई पंकज उप्रेती को एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने निलंबित कर दिया। रतनपुरिया को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था और उसका इलाज चल रहा था। जांच में एएसआई की लापरवाही पाई गई जिसके बाद यह कार्यवाही की गई।

    छात्रसंघ चुनाव के दौरान फायरिंग के आरोपित को मुठभेड़ में लगी थी गोली। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। छात्रसंघ चुनाव के दौरान फायरिंग का आरोपित गैंगस्टर रतनपुरिया मुठभेड़ में घायल हुआ था। इस दौरान अस्पताल में उपचार के समय अपने मूंछों को ताव दे रहा था। जिसकी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने पर ड्यूटी पर तैनात एएसआई पर गाज गिर गई। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने आदर्श कालोनी चौकी में तैनात एएसआई पंकज उप्रेती को निलंबित कर दिया है।

    सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 27 सितंबर को छात्रसंघ का चुनाव था। इसके लिए 24 सितंबर को नामांकन के दौरान दो गुट आमने-सामने आ गए थे। मारपीट के बाद फायरिंग हुई। जिससे कालेज के बाहर अराजकता का माहौल बना। इस मामले में पुलिस ने गैंगस्टर गगन रतनपुरिया समेत 15 आरोपितों पर प्राथमिकी पंजीकृत की।

    मुठभेड़ में गगन रतनपुरिया हुआ था गिरफ्तार

    27 सितंबर को पुलिस ने मुठभेड़ में गगन रतनपुरिया को गिरफ्तार किया। जिसका पुलिस निगरानी में एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। कुछ दिन पहले गैंगस्टर रतनपुरिया का अस्पताल में मूछों को ताव देने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ।

    एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने इस मामले की जांच कराई। जिसमें एएसआई की ओर से इसे गंभीर चूक माना और बुधवार को गैंगस्टर की निगरानी में तैनात एएसआई पंकज उप्रेती को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इधर, एएसआई पर कार्रवाई को लेकर विभाग में तरह तरह की चर्चाएं भी रहीं।