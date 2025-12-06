Language
    मेरठ से असलहे लेकर रुद्रपुर आ रहा तस्कर गिरफ्तार, पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार बरामद

    By Jagran NewsEdited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:49 AM (IST)

    रुद्रपुर में पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बाजपुर के एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चार पिस्तौल, एक दोनाली बंदूक और 4 ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर बाजपुर निवासी असलहा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चार पिस्टल, एक दो नाली बंदूक और 40 कारतूस बरामद हुए है।

    एसएसपी मणिकांत मिश्रा और एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि शुक्रवार रात एसटीएफ कुमाऊं को सूचना मिली कि बाजपुर क्षेत्र से भारी मात्रा में असलहे और कारतूस की सप्लाई रुद्रपुर की जा रही है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ निरीक्षक एमपी सिंह टीम के साथ रुद्रपुर पहुंचे और रुद्रपुर कोतवाल मनोज रतूड़ी को जानकारी दी। जिसके बाद रुद्रपुर कोतवाली और एसटीएफ की टीम काशीपुर फ्लाईओवर के पास पहुंची और वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी।

    इस दौरान वसुंधरा कालोनी को जाने वाली सर्विस लाइन में काशीपुर की तरफ से बाइक सवार आ रहा था। यह देख पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह वापस मुड़ने लगा। शक होने पर पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा कर दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम ग्राम धनसारा बाजपुर निवासी मो.आसिम पुत्र सकील अहमद बताया।

    उसके पास मिले बैग की तलाशी लेने पर पुलिस कर्मियों को एक सेमी आटोमेटिक पिस्टल .32 बोर, तीन सेमी आटोमेटिक पिस्टल .32 बोर व एक खुली हुई दोनाली बंदूक 12 बोर बरामद हुई। इसके अलावा 40 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया कि वह असलहे मेरठ से लाकर रुद्रपुर में देने आ रहा था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, जिसके बाद असलहोें की तस्करी में शामिल कई अन्य लोगाें के नाम भी प्रकाश में आ सकते है।