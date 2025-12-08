उधमसिंह नगर में बनेगा All Weather स्विमिंग पूल, अब किसी भी मौसम में प्रैक्टिस कर सकेंगे खिलाड़ी

जागरण संवाददाता, उधमसिंह नगर। तैराकी में भविष्य तराश रहे खिलाड़ियों को जल्द ही वर्ष के 365 दिन प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। काशीपुर स्पेार्ट्स स्टेडियम में तरणताल को विकसित किया जाएगा। इसे ऑलवेदर के रूप में बनाया जाएगा, जिससे तैराकों को मौसम की मार न झेलनी पड़े।

इसके लिए खेल विभाग की ओर से 40 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। लगभग 30 करोड़ रुपये तरणताल का प्रस्ताव है।

प्रदेश में 38वीं राष्ट्रीय खेल होने से खेल संसाधनों में वृद्धि होने के साथ ही खिलाड़ियों का खेल के प्रति मलोबल भी खूब बढ़ा है।

इसका अंदाजा इस बार के पंजीकरण को देखकर लगाया जा सकता है। संसाधनों में प्रदेश का पहला और देश का आठवां साइकिलिंग ट्रैक रुद्रपुर में बना। शूटिंग रेंज आदि कई निर्माण जगह-जगह हुए हैं। ऐसे में इस बार तराई के खिलाड़ियों ने साइकिलिंग, फेंसिंग में भी प्रशिक्षण के लिए आगे आ चुके हैं।

तैराकी सेंटर के रूप में विकसित होगा काशीपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम इसी प्रकार तैराकी में खिलाड़ियों की रूचि और संख्या बढ़ाने के लिए विभाग ने पहल कर दी है। वर्तमान में जिले में तैराकी के खिलाड़ी काफी कम हैं। जिसे देखते हुए काशीपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम को तैराकी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा।

पूर्व में स्थित तरणताल को और विकसित किया जाएगा। इसके अलावा पुराने भवनों की मरम्मत, शौचालय, चेंजिंग रूम आदि के लिए विभाग की ओर से 40 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि तरणताल में ही करीब 30 करोड़ की लागत आएगी। जिसमें गर्मी के दिनों में पानी ठंडा और ठंड में गर्म पानी तैराकों को मिलेगा। इससे उनका प्रशिक्षण बाधित नहीं होगा। पानी में हीटिंग सिस्टम होगा।



क्या है ऑलवेदर तरणताल

तरणताल को सभी माह और मौसम में प्रयोग में लाने के लिए उसमें हीटिंग सिस्टम लगाया जाएगा। जिससे गर्मी में पानी ठंडा और ठंड में गर्म हो। कवरिंग भी होगी। जिससे पुल को आवश्यकता न रहने पर ढका जा सके।



लाइटिंग व फिल्ट्रेशन सिस्टम