    युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर दिखाए बड़े-बड़े सपने, ट्रेडिंग के नाम पर गवाएं तीन लाख

    By Abhishek Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:12 PM (IST)

    काशीपुर में एक युवक सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती के बाद ट्रेडिंग के नाम पर तीन लाख रुपये गंवा बैठा। युवती ने उसे क्रिप्टो में निवेश का लालच दिया और धीरे-धीरे उससे पैसे ऐंठ लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि उसे उसके पैसे वापस मिल सकें।

    संस जागरण, काशीपुर । सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती कर एक युवक अपनी मेहनत की कमाई के लाखों रुपये लुटा बैठा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरु कर दी है। ग्राम पैगा निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि कुछ समय पूर्व उसके फेसबुक पर प्रकृति मेहरा नाम की युवती की फ्रैंड रिक्वेस्ट आई। 27 अक्टूबर 2025 को प्रकृति ने उससे बातचीत शुरु कर अपने बिजनेस के बारे में बताया कि उसकी आरचिड्स डिजाइनिंग स्टूडियो नाम से कंपनी है।

    वह साइड बिजनेस के तौर पर क्रिप्टो तथा सोने में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाती है। वह अपने मुनाफे की स्क्रीनशाट भी उसे भेजती थी। पीड़ित ने बताया कि इसी दौरान युवती ने उसे व्हाट्सअप पर वीडियो काल कर क्रिप्टो में निवेश करने के बारे में बताया। जिसके बाद 31 अक्टूबर को उसने युवती को 10 हजार रुपये यूपीआइ कर दिये। उसके बाद उसने उसे एक एप डाउनलोड कर उस पर लिंक भेजा व उसकी आइडी बनाकर उसे रजिस्टर्ड कर लिया। इसके बाद उसे अधिक मुनाफे का लालच देकर यूएसडीटी ट्रेडिंग करने को कहा। बताया कि प्रकृति ने व्हाट्सअप मैसेज पर अपने सर आलोक से बात करने को कहा। जिसने उसे यूएसडीटी खरीदने तथा ट्रेडिंग करने पर टोटल मुनाफे का 30 प्रतिशत अपना कमीशन बताया।

    पीड़ित ने बताया कि इसके बाद उसने ट्रेडिंग शुरु कर दी। उसे मुनाफा देने के नाम पर उसके दो खातों से 31 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक कुल तीन लाख 31,980 रुपये लिए गए। बताया कि ट्रांजेक्शन के बाद आलोक उसे लगातार और अधिक पैसे जमा करने को कहने लगा। जब उसने जानकारी की, तो पता चला कि आरोपित उसके साथ साइबर ठगी कर रहे हैं। उसने आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर उसकी धनराशि वापस दिलाने की गुहार लगाई है। तहरीर के आधार पर आइटीआइ थाना पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरु कर दी है।