    उत्‍तराखंड में 'आई लव मोहम्मद' बवाल: पुलिस-प्रशासन का एक्‍शन, गरज रही जेसीबी; हो रहा सत्‍यापन

    By Abhishek Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:05 PM (IST)

    उत्‍तराखंड के काशीपुर के मोहल्ला अल्ली खां में जुलूस के बाद प्रशासन ने दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रखी। अतिक्रमण तोड़े गए स्मार्ट मीटर लगाए गए और राशन कार्डों का सत्यापन हुआ। अपात्र राशन कार्ड धारकों पर कार्यवाही की जाएगी। डीएम और एसएसपी ने घटनास्थल का दौरा कर दिशा-निर्देश दिए। संदिग्धों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

    दूसरे दिन भी जारी रही प्रशासन और पुलिस की कार्यवाही। जागरण

    संस जागरण, काशीपुर ।  मोहल्ला अल्ली खां में जूलुस निकालने और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट को लेकर हुए बवाल के बाद प्रशासन ने दूसरे दिन भी कार्यवाही जारी रखी। वहीं पुलिस फोर्स भी मौके पर डटा रहा। ऊर्जा निगम की टीमों ने कई घरों में स्मार्ट मीटर लगाए। साथ ही राशन कार्डों का सत्यापन अभियान भी क्षेत्र में चलाया गया। डीएम और एसएसपी ने भी घटनास्थल पहुंचकर जानकारी जुटाई और आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

    रविवार शाम को मौहल्ला अल्लीखां में बिना अनुमति निकाले गए आई लव मौहम्मद जुलुस में युवाओं के भीड़ ने एक तरफ आजक्ता फैलाई थी। रविवार की देर शाम मौहल्ला अल्लीखां में मुस्लिम समाज के युवक एक जुलुस निकाल रहे थे। इसी दौरान आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर चल रहे थे और प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे।

    इस दौरान किसी ने डायल 112 पर सूचना दी। जब पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची, तो उपद्रवियों ने पत्थर फेंके। वहीं पुलिस की गाड़ी तोड़ कर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की थी। मामले में पुलिस ने तीन नामजद समेत 400-500 लोगों पर प्राथमिकी पंजीकृत कर मुख्य आरोपित नदीम अख्तर समेत सात को गिरफ्तार किया गया।

    मकानों के आगे बने अतिक्रमणों को तोड़ा

    वहीं सोमवार को प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से मौहल्लेवासी स्तब्ध रह गए। निगम ने दो जेसीबी से जहां गली में मकानों के आगे बने अतिक्रमणों को तोड़ा गया। वहीं बिजली विभाग की टीम ने पुराने मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगा डाले। प्रशासन ने भी स्तयापन अभियान चलाया और 16 हजार रुपए का चालान किया।

    मंगलवार को भी दूसरे दिन मौहल्ले की नालियों को तोड़ा गया, जिनको दोबारा बनाया जाना है। वहीं बिजली विभाग की कई टीमों ने मौके पर पहुंचकर सभी घरों से पुराने मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगा डाले। साथ ही राशनकार्डों के सत्यापन भी किए गए।

    एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि जिनके भी राशनकार्ड अपात्र पाए जाएंगे उनपर कार्यवाही की जाएगी। मौके पर एडीएम पंकज उपाध्याय ने भी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही डीएम नितिन भदौरिया और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने भी जानकारी जुटाकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पूरे मौहल्ले के चौराहों व मुख्य सड़कों पर पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही पुलिस ने घरों-घरों में जाकर कुछ संदिग्धों को भी पूछताछ के लिए उठाकर थाने भिजवाया।