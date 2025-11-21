Rudrapur: इंटरनेट मीडिया में धारदार हथियार और तमंचे लहराने का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। युवकों के धारदार हथियार और तमंचा लहराने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही युवक की पहचान कर उन तक पुलिस पहुंचने का प्रयास कर रही है।

ऊधम सिंह नगर में अवैध असलहों के साथ वीडियो बनाने का क्रेज युवाओं में रूकने का नाम नहीं ले रहा है। वीडियो प्रसारित होने पर पुलिस उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके गुरुवार रात इंटरनेट मीडिया में एक और वीडियो प्रसारित हुई। वीडियो लालपुर किच्छा का बताया जा रहा है। जिसमें कुछ युवक दिखाई दे रहे है।

उनके हाथ में धारदार हथियार के साथ ही तमंचे, पोनिया बंदूक है। करीब एक मिनट की यह वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से प्रसारित हुआ। जिससे मामला चर्चाओं में आ गया। वीडियो एसएसपी मणिकांत मिश्रा तक पहुंचा तो उन्होंने पुलिस को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। जिसके बाद पुलिस वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान में जुट गई है।