    Rudrapur: इंटरनेट मीडिया में धारदार हथियार और तमंचे लहराने का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:50 PM (IST)

    रुद्रपुर में कुछ युवकों का धारदार हथियार और तमंचे लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और युवकों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि पुलिस टीम जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। युवाओं में अवैध हथियारों के साथ वीडियो बनाने का क्रेज बढ़ता जा रहा है।

    लालपुर किच्छा का बताया जा रहा है वीडियो, पुलिस जांच में जुटी। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। युवकों के धारदार हथियार और तमंचा लहराने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही युवक की पहचान कर उन तक पुलिस पहुंचने का प्रयास कर रही है।

    ऊधम सिंह नगर में अवैध असलहों के साथ वीडियो बनाने का क्रेज युवाओं में रूकने का नाम नहीं ले रहा है। वीडियो प्रसारित होने पर पुलिस उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके गुरुवार रात इंटरनेट मीडिया में एक और वीडियो प्रसारित हुई। वीडियो लालपुर किच्छा का बताया जा रहा है। जिसमें कुछ युवक दिखाई दे रहे है।

    उनके हाथ में धारदार हथियार के साथ ही तमंचे, पोनिया बंदूक है। करीब एक मिनट की यह वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से प्रसारित हुआ। जिससे मामला चर्चाओं में आ गया। वीडियो एसएसपी मणिकांत मिश्रा तक पहुंचा तो उन्होंने पुलिस को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। जिसके बाद पुलिस वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान में जुट गई है।

    इसके लिए लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। इसके लिए पुलिस टीम लगी है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।