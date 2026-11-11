काशीपुर में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पटाखे दिलाने के बहाने झाड़ियों में ले गया दरिंदा  

संस जागरण, काशीपुर। खड़कपुर देवीपुरा निवासी एक व्यक्ति ने एक युवक पर उसकी 8 साल की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी पंजीकृत कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

खड़कपुर देवीपुरा निवासी एक व्यक्ति ने आईटीआई कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि खड़कपुर देवीपुरा निवासी 29 साल का नीरज उर्फ चेंचू उर्फ पंकज उसकी 8 साल की पुत्री को पटाखे दिलाने के बहाने शुगर मिल की दीवार के पास झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।