उत्तराखंड के 30 हजार लोगों को मिलेगी राहत, 240 करोड़ से बिछेगी पानी की पाइप लाइन



बृजेश पांडेय रुद्रपुर :।अमृत योजना और जल जीवन मिशन में छूटे हुए रुद्रपुर नगर निगम के 26 वार्डों में पाइप लाइन बिछने का रास्ता साफ हो गया है। शहरी विकास योजना से इन वार्डों में जल्द ही पाइप लाइन बिछाने का कार्य आरंभ होगा। इससे वार्डों के करीब 30 हजार लोगों के समक्ष खड़ी पेयजल समस्या का समाधान होगा।

नगर निगम क्षेत्र की वर्तमान में कुल करीब पौने दो लाख की आबादी है। नगर निगम परिसिमन में पांच गांवों को जोड़कर 40 वार्ड बनाए गए हैं। ऐसे में इन वार्डों में अब तक पेयजल की सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। वर्ष 2015 में अमृत योजना के अंतर्गत पहल हुई, इसके बाद जल जीवन मिशन योजना चली। दो योजनाएं संचालित होने के बाद भी रुद्रपुर की सिर्फ 16 वार्डों की प्यास बुझाने में सफल हो सके। 26 वार्ड अब तक ऐसे हैं, जिनमें पाइप लाइन तक नहीं बिछी है। ऐसे में वहां पेयजल का संकट है।

लोग 20-25 फीट का दूषित पानी पीने को विवश हैं। कई लोगों ने खुद का बोर कराया है, जहां से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ऐसे में अब शेष 26 वार्डों में पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी शहरी विकास योजना को सौंपी गई है। इस योजना के अंतर्गत यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक को प्रस्ताव भेजा गया था। जहां से 240 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है। बताया जा रहा है कि इस योजना से होने वाले कार्य बजट के अभाव में प्रभावित नहीं होंगे।