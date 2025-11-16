Language
    उत्तराखंड के 30 हजार लोगों को मिलेगी राहत, 240 करोड़ से बिछेगी पानी की पाइप लाइन

    By Brijesh Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    रुद्रपुर नगर निगम के 26 वार्ड, जो अमृत योजना और जल जीवन मिशन में छूट गए थे, वहां अब शहरी विकास योजना के तहत 240 करोड़ रुपये से पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे लगभग 30 हजार लोगों को पेयजल की समस्या से राहत मिलेगी। इन वार्डों में पाइपलाइन न होने से लोगों को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था।

    जेजेएम व अमृत योजना में छूटे थे 26 वार्ड, अब शहरी विकास योजना में होंगे कवर. Concept Photo


    बृजेश पांडेय रुद्रपुर :।अमृत योजना और जल जीवन मिशन में छूटे हुए रुद्रपुर नगर निगम के 26 वार्डों में पाइप लाइन बिछने का रास्ता साफ हो गया है। शहरी विकास योजना से इन वार्डों में जल्द ही पाइप लाइन बिछाने का कार्य आरंभ होगा। इससे वार्डों के करीब 30 हजार लोगों के समक्ष खड़ी पेयजल समस्या का समाधान होगा।

    नगर निगम क्षेत्र की वर्तमान में कुल करीब पौने दो लाख की आबादी है। नगर निगम परिसिमन में पांच गांवों को जोड़कर 40 वार्ड बनाए गए हैं। ऐसे में इन वार्डों में अब तक पेयजल की सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। वर्ष 2015 में अमृत योजना के अंतर्गत पहल हुई, इसके बाद जल जीवन मिशन योजना चली। दो योजनाएं संचालित होने के बाद भी रुद्रपुर की सिर्फ 16 वार्डों की प्यास बुझाने में सफल हो सके। 26 वार्ड अब तक ऐसे हैं, जिनमें पाइप लाइन तक नहीं बिछी है। ऐसे में वहां पेयजल का संकट है।

    लोग 20-25 फीट का दूषित पानी पीने को विवश हैं। कई लोगों ने खुद का बोर कराया है, जहां से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ऐसे में अब शेष 26 वार्डों में पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी शहरी विकास योजना को सौंपी गई है। इस योजना के अंतर्गत यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक को प्रस्ताव भेजा गया था। जहां से 240 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है। बताया जा रहा है कि इस योजना से होने वाले कार्य बजट के अभाव में प्रभावित नहीं होंगे।

    शहरी विकास योजना के अंतर्गत रुद्रपुर के 26 वार्डों का चयन किया गया है। इन वार्डों में पेयजल के लिए 240 करोड़ की स्वीकृति मिली है। करीब दो माह के अंदर टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। छह माह में कार्य आरंभ हो जाएगा।
    - कुलदीप सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, शहरी विकास योजना, ऊधम सिंह नगर