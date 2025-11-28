Language
    'सरकार जनता के द्वार' कार्यक्रम में पहुंचने थे 27 अधिकारी, आए सिर्फ तीन; चढ़ा ग्रामीणों का पारा

    By Anjuj Saxena Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:16 PM (IST)

    'सरकार जनता के द्वार' कार्यक्रम में 27 में से केवल 3 अधिकारियों के पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे कार्यक्रम का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने इस लापरवाही पर कड़ी आपत्ति जताई है।

    सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में अधिकारियों की बेरुखी साफ दिखाई दी। आर्काइव

    संवाद सहयोगी, शांतिपुरी । ऊधम सिंह नगर जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को स्वतंत्रता सेनानी ग्राम जवाहरनगर में आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में अधिकारियों की बेरुखी साफ दिखाई दी। कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के सभी 27 विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना था, ताकि ग्रामीण अपनी समस्याएं दर्ज कर समाधान हो सके और विभागीय योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को मिल सके।

    तय कार्यक्रम के अनुसार इस शिविर में मात्र जिला उद्योग केंद्र की प्रभारी महाप्रबंधक योगिता जोशी, स्वास्थ्य विभाग और गन्ना विभाग के प्रतिनिधि ही पहुंचे। जबकि शेष 24 विभागों के अधिकारी न तो स्वयं कार्यक्रम में उपस्थित हुए और न ही अपने किसी प्रतिनिधि को भेजना जरूरी समझा। इस बेरुखी से ग्रामीणों का पारा चढ़ गया है।

    इस कार्यक्रम में अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोक निर्माण, विद्युत, पेयजल, श्रम, शिक्षा, कृषि, दुग्ध विकास, समाज कल्याण, पूर्ति तथा पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचे ग्रामीण निराश होकर खाली हाथ लौट गए। काफी इंतजार के बाद कार्यक्रम की औपचारिक अध्यक्षता ग्राम प्रधान तारा पांडे और जिला उद्योग केंद्र की प्रभारी महाप्रबंधक योगिता जोशी ने की। महज 20 मिनट की औपचारिक कार्यवाही में योगिता जोशी ने उद्योग विभाग की योजनाओं की जानकारी दी और कार्यक्रम समाप्त कर दिया।

    इस दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रेम आर्या, मोहन पांडे, गंगा सिंह पपोला, डा. राजेश कुमार विश्वास, सीएचओ नंदन सिंह कोरंगा, देवेंद्र बिष्ट, सुभाष राम, आशा माधुवी नेगी, प्रिंस कुमार, गणेश प्रसाद, फकीर राम, पूरन लाल वर्मा, पंकज पांडे, माधवानंद बहुगुणा, अंजू मठपाल, हर्षिता, नैना पांडे, बबिता आर्या, जानकी डिमरी, अंकिता गड़िया, रश्मि कांडपाल आदि मौजूद रहे।

    गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर हो सख्त कार्यवाही

    शुक्रवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्राम जवाहरनगर में आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारियों की अनुपस्थिति बेहद दुर्भाग्य पूर्ण है। जिलाधिकारी को मामले का संज्ञान लेकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। - तारा पांडे, ग्राम प्रधान जवाहरनगर

    कार्यक्रम में अधिकारियों के न पहुंचने के मामले की जानकारी लेता हूं। मैं अभी बाहर हूं, सीडीआे साहब देख रहे हैं। अगर लापरवाही मिली तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
    - नितिन भदौरिया, जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर