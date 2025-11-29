गोल्डन ब्राइडज कंपनी में इनवेस्ट के नाम पर 1.18 करोड़ की धोखाधड़ी, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। अल्मोड़ा में तैनात प्रशासनिक अधिकारी से साइबर ठगों ने गोल्डन ब्राइडज कंपनी में इनवेस्ट करने के नाम पर एक करोड़ 18 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली। इसकी शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस लाइन अल्मोड़ा के पास रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी ने साइबर थाना पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया कि चार अगस्त को उसके मोबाइल पर एक अज्ञात महिला की व्हाटसएप काल आई। जब उन्होंने काल नहीं उठाया तो उसे व्हाटसएप पर मैसेज कर बताया कि उनका गोल्ड माइनिंग का काम है। बाद में व्हाटसएप काल कर बताया कि वह मुंबई में है और वर्तमान में फारेक्स ट्रेड में कार्य किया जाता है।

उनकी कंपनी का नाम गोल्डन ब्राइडज इनवेस्टमेंट है। उसका काम मेल आइडी बनाकर ग्राहकों का खाता बनाना है। बाद में ग्राहक सर्विस से खाता लेना होता है और गोल्ड माइनिंग एवं ट्रेंड के माध्यम से धनराशि लगाकर इनवेस्टमेंट किया जाता है। जिसके बाद उसने उसकी मेल आइडी मांगते हुए खाता आइडी बनाई। बताया कि उनकी धनराशि तेजी से बढ़ेगी। इस पर उसने चार अगस्त 2025 से 12 अक्टूबर 2025 तक 11828672 रुपये इनवेस्ट किए।