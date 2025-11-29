गोल्डन ब्राइडज कंपनी में इनवेस्ट के नाम पर 1.18 करोड़ की धोखाधड़ी, जांच में जुटी पुलिस
गोल्डन ब्राइडज कंपनी में निवेश के नाम पर 1.18 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। यह घटना निवेश के नाम पर हो रही धोखाधड़ी का एक और उदाहरण है।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। अल्मोड़ा में तैनात प्रशासनिक अधिकारी से साइबर ठगों ने गोल्डन ब्राइडज कंपनी में इनवेस्ट करने के नाम पर एक करोड़ 18 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली। इसकी शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस लाइन अल्मोड़ा के पास रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी ने साइबर थाना पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया कि चार अगस्त को उसके मोबाइल पर एक अज्ञात महिला की व्हाटसएप काल आई। जब उन्होंने काल नहीं उठाया तो उसे व्हाटसएप पर मैसेज कर बताया कि उनका गोल्ड माइनिंग का काम है। बाद में व्हाटसएप काल कर बताया कि वह मुंबई में है और वर्तमान में फारेक्स ट्रेड में कार्य किया जाता है।
उनकी कंपनी का नाम गोल्डन ब्राइडज इनवेस्टमेंट है। उसका काम मेल आइडी बनाकर ग्राहकों का खाता बनाना है। बाद में ग्राहक सर्विस से खाता लेना होता है और गोल्ड माइनिंग एवं ट्रेंड के माध्यम से धनराशि लगाकर इनवेस्टमेंट किया जाता है। जिसके बाद उसने उसकी मेल आइडी मांगते हुए खाता आइडी बनाई। बताया कि उनकी धनराशि तेजी से बढ़ेगी। इस पर उसने चार अगस्त 2025 से 12 अक्टूबर 2025 तक 11828672 रुपये इनवेस्ट किए।
जब उसने खाते से रुपये निकालने का आवेदन किया तो बताया गया कि 18 प्रतिशत जीएसटी 42 लाख रुपये जमा करने होंगे। इस पर उसे शक हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने साइबर थाना पुलिस से कार्रवाई कर रुपये वापस दिलाने की मांग की है। साइबर थाना प्रभारी अरूण कुमार ने बताया कि अज्ञात साइबर ठगों पर प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। जांच की जा रही है, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
