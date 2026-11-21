जागरण संवाददाता, नई टिहरी। टिहरी जिले के सौन्दकोटी गांव में बीती रात गुलदार कुत्ते का पीछा करता हुआ ग्रामीण भीम सिंह के घर में घुस गया। इस दौरान कमरे में भीम सिंह और उनकी 85 वर्षीय मां थे। परिवार के अन्य सदस्य गांव में ही एक शादी समारोह में गए थे।

गुलदार जैसे ही कमरे में घुसा उसने भीम सिंह की बुजुर्ग मां पर हमला कर दिया यह देख भीम सिंह ने शोर मचाया और गुलदार को धक्का दिया। इसके बाद गुलदार घबराकर उसी कमरे की एक छोटी सी खिड़की से उनके किचन में घुस गया।

इसके बाद भीम सिंह ने उस किचन की खिड़की को कपड़े और अन्य सामान लगाकर बंद कर दिया ।भीम सिंह ने इसकी सूचना वन विभाग को दी इसके बाद पहुंची वन विभाग की टीम में गुलदार को ट्रेंकुलाइजर किया और पिंजरे में डाल दिया।