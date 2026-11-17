जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। बदरीनाथ राजमार्ग पर गूलर के समीप हुई बस दुर्घटना ने कई परिवारों की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। छठ और दीपावली की छुट्टी मनाकर अपने-अपने गंतव्य को लौट रहे यात्री हंसते-खेलते घर से निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही है।

एम्स में घायल छात्र राहुल ने बताया कि वह श्रीनगर में बी फार्मा चतुर्थ वर्ष का छात्र है। छठ पूजा पर वह अपने घर बिहार गया था। छुट्टी समाप्त होते ही वह हरिद्वार से बस में सवार होकर श्रीनगर के लिए रवाना हुआ था। राहुल ने कांपती आवाज में बताया कि गनीमत रही कि जब बस दुर्घटना हुई, तब मैं बस में सोया हुआ था।

नींद तब खुली जब बस नीचे खाई में पहुंच गई। नींद खुलते ही चारों ओर चीख-पुकार सुनाई दी। तब मुझे लगा कि कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है। घायल उत्तर प्रदेश निवासी सागर ने बताया कि वह श्रीनगर में बीए मासकाम आनर्स प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है।

दीपावली की छुट्टी मनाकर वह श्रीनगर यूनिवर्सिटी लौट रहा था। सागर ने बताया बस तेज गति से चल रही थी। कई बार चालक को अन्य यात्रियों ने धीरे चलने को कहा, लेकिन रफ्तार कम नहीं हुई। सागर ने बताया कि दुर्घटना के दौरान वह बस की दो सीटों के बीच फंस गया था।

कड़ी मशक्कत के बाद उसने नीचे जाकर अपनी कोहनी से बस का कांच तोड़ा। इस घटना में उसके मुंह पर कांच के कई जगह निशान आ गए। कड़ी मशक्कत के बाद वह अपने आप ही बस से बाहर निकला और नीचे पानी में गिर गया। रेस्क्यू टीम ने एम्स में भर्ती करवाया। बस दुर्घटना की खबर बताते ही वह फफक-फफक कर रो पड़ा।



फोन पर स्वजन को देते जानकारी

कोलकाता निवासी राजेश चंद्रा ने बताया कि वह अपने दोस्त आरपी घोष के साथ जोशीमठ के औली में घूमने के लिए निकले थे। इस घटना में उनका दोस्त भी घायल हुआ है। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वह किसी बड़ी अनहोनी से बच गए।

वहीं घायल नगरासू निवासी जतिन ने बताया कि वह दिल्ली की एक कंपनी में काम करते हैं और दिल्ली से घर जा रहे थे। इस घटना में घायल हुए आईटीबीपी जोशीमठ के जवान और बिहार निवासी संतोष कुमार ने बताया कि उनकी ड्यूटी औली में थी।