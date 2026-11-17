बदरीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा: हरिद्वार से जोशीमठ जा रही बस खाई में गिरी, 6 श्रद्धालुओं की मौत
हरिद्वार से जोशीमठ जा रही एक बस गूलर के पास खाई में गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई।
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ऋषिकेश में बदरीनाथ हाईवे पर बस दुर्घटनाग्रस्त हुई।
हादसे में 6 लोगों की मौत, 13 यात्री घायल हुए।
विश्वनाथ सेवा की बस गूलर के पास खाई में गिरी।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। ऋषिकेश में मंगलवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। हरिद्वार से जोशीमठ जा रही विश्वनाथ सेवा की बस बदरीनाथ हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हैं। प्रभारी निरीक्षक मुनिकीरेती प्रदीप चौहान ने बताया कि गूलर के पास बस रेलिंग तोड़ते हुए नीचे खाई में गिरी।
32 सीटर बस में 30 यात्री सवार थे, जिसमें 6 की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान की जा रही है। फिलहाल घायलों को अस्पताल भेजा गया है।
घायलों की सूची-
1- मोहम्मद वहाब अंसारी पुत्र उस्मान अंसारी, निवासी छैलापाता, जिला दुमका, झारखंड, उम्र 22 वर्ष।
2- राहुल कुमार पुत्र उपेंद्र कुमार, निवासी ट्रकुल अपार्टमेंट, पटना, बिहार, उम्र 24 वर्ष।
3- अभिषेक पुत्र राजेंद्र सिंह, निवासी मोहम्मद नथा, जसपुर, ऊधमसिंहनगर, उम्र 28 वर्ष।
4- प्रत्यूष पुत्र सुभाष, निवासी बुढ़ाकेशी, खटीमा, ऊधमसिंहनगर, उम्र 23 वर्ष।
5- अर्जुन सौरन पुत्र प्रधान सौरन, निवासी ग्राम सीलीबुना, थाना रानीचौल, जिला दुमका, झारखंड, उम्र 34 वर्ष।
6- बुधन मुर्मू पुत्र देवान मुर्मू, निवासी ढोडिया, जिला दुमका, झारखंड, उम्र 50 वर्ष।
7- आयरा पुत्री नूर जहां, निवासी गुवाहाटी, असम, उम्र 3 वर्ष।
8- नूर जहां पत्नी विशाल, निवासी गुवाहाटी, असम, उम्र 26 वर्ष।
9- राजकुमार पुत्र काली चरण, निवासी ग्राम उपर मजियारा, जिला दुमका, झारखंड, उम्र 32 वर्ष।
10- जतिन पुत्र जीतपाल, निवासी डीडीए क्वार्टर, जिला शाहदरा, दिल्ली, उम्र 21 वर्ष।
11- पंकज नेगी पुत्र पूरण नेगी, निवासी धौलतीर, रुद्रप्रयाग, उम्र 31 वर्ष।
12- संतोष कुमार पुत्र नरेश प्रसाद, निवासी जहानाबाद, थाना घोषी, बिहार, उम्र 38 वर्ष।
13- वीरेंद्र सिंह पुत्र मुरली सिंह, निवासी हैरन, कर्णप्रयाग, चमोली, उम्र 58 वर्ष।