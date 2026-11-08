आजादी के 79 साल बाद भी पौड़ी गढ़वाल के गवाणा गांव में नहीं पहुंची सड़क, लेकिन जीवंत है लोक संस्कृति

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। देश आजादी के 79 साल पूरे कर चुका है, लेकिन पहाड़ के कई गांव आज भी विकास की बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। कीर्तिनगर ब्लॉक की डागर पट्टी का गवाणा गांव भी इसकी मिसाल है। आज तक गांव सड़क से नहीं जुड़ पाया है।

ग्रामीणों को रोजमर्रा का सामान लाने के लिए तीन किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है। बुखार की दवा लेने के लिए भी इतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है। बीमार और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए डंडी-कंडी का सहारा लेना पड़ता है।

सुविधाओं के अभाव में गांव पलायन की मार झेल रहा है। ग्रामीणों के कई बार के आंदोलन के बाद भी सरकारी सिस्टम की नींद नहीं टूट पाई है, जिसका खामियाजा गवाणा गांव भुगत रहा है। लेकिन यहां रह रहे ग्रामीणों ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को आज भी सहेजकर रखा है। दीपावली का पर्व यहां सिर्फ दीप जलाने और लक्ष्मी पूजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपनी लोक विरासत को जीवंत रखने का उत्सव भी है।

गांव में बड़ी दीपावली का विशेष महत्व है। लक्ष्मी पूजन के बाद रात को पंचायत चौक में सभी ग्रामीण एकत्रित होते हैं। ढोल-दमाऊ की थाप पर पारंपरिक दीपावली के गीत गूंजते हैं। थड्या, चौफला, चाछड़ी और झुमेलो जैसे लोकनृत्यों के जरिए ग्रामीण अपनी खुशियां साझा करते हैं।