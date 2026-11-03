पौड़ी गढ़वाल कपड़ों की दुकान में लगी आग, जलकर राख हुआ सामान

जागरण संवाददाता, कोटद्वार। बीती देर रात कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत घमंडपुर क्षेत्र में कपड़ों की दुकान में आग लग है। करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सुबह करीब छह बजे दुकान में फिर आग भड़क गई। दूबारा मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों में आग पर काबू पाया।

घटना रात करीब 11 बजे की है। दुर्गापुर चौराहे से पहले घमंडपुर वार्ड में स्टेट बैंक के समीप एक दुकान से भीतर से धुआं आता देख लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। पता चला कि दुकान स्वामी नजीबाबाद रहते हैं।