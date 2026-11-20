जागरण संवाददाता, नई टिहरी। बीती रात नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत और जिला पंचायत सदस्य दर्शनी रावत के पति जयेंद्र रावत के बीच किसी बात पर बहस और विवाद हो गया।

दोनों पक्षों ने कोतवाली में एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज और मारपीट की तहरीर दी है। नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने बताया कि जयेंद्र रावत ने नगर पालिका के उनसे पहले के कार्यकाल में कुछ कार्य किया था जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है।

उसके भुगतान के लिये जयेंद्र रावत काफी समय से उनपर दबाव बना रहे थे। लेकिन उसमें वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई थी और वह फाइल शासन भेजी गई है। इसी बात की रंजिश से जयेंद्र रावत ने उनके साथ अभद्रता की।