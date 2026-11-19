राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। टिहरी मेडिकल कालेज के निर्माण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के आठवें दिन स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने टिहरी मेडिकल कालेज निर्माण संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने मेडिकल कालेज निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया को गंभीरता से आगे बढ़ाने का भरोसा दिया।

साथ ही टीएचडीसी की ओर से तैयार की गई डीपीआर पर संबंधित अधिकारियों के बीच शीघ्र समन्वय स्थापित कर जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। समिति के सदस्य 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने आंदोलनकारियों की मांगों और स्थानीय लोगों की भावनाओं को संवेदनशीलता से सुना।