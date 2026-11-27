जागरण संवाददाता, नई टिहरी। चंबा निवासी एक महिला ने पांच सौ रुपये की कुर्ती के चक्कर में 13 लाख रुपये गंवा दिये। महिला ने आनलाइन शापिंग एप में एक कुर्ती का विज्ञापन देखा और साइबर ठगों के जाल में फंस गई। पुलिस ने मामले में जयपुर राजस्थान से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है।

चंबा बुरांसवाड़ी निवासी एक महिला ने बीते अक्टूबर माह में आनलाइन शापिंग एप में पांच सौ रुपये की कुर्ती का विज्ञापन देखा और उसे आर्डर कर दिया। कुछ दिन बाद महिला के फोन पर व्हाट्सऐप साइबर ठगों ने महिला को मैसेज भेजा कि उनका आर्डर कहीं फंस गया है और एक हजार रूपये डालने है।

महिला ने एक हजार रूपये उनके बताये खाते में डाल दिये। उसके बाद साइबर ठगों ने महिला को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि वह तीन लाख रुपये गंवा बैठी। उसके बाद साइबर ठगों ने महिला को झांसा दिया कि उसका पैसा कंपनी में लगाया गया है और उसे दोगुनी रकम वापस मिलेगी।

जिसके बाद ठगों ने महिला के खाते में दस हजार रूपये भी डाले। जिससे महिला उनके चंगुल में फंस गई और दस लाख रुपये और खाते में डाल दिये। जब महिला को पता चला कि वह ठगी का शिकार हो गई है तो चंबा थाने में महिला ने साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।