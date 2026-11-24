संवाद सूत्र, कंडीसौड़ (टिहरी गढ़वाल)। दीनदयाल योजना अंतर्गत जिला सहकारी बैंक छाम ने सहकारी समितियों से चयनित 100 काश्तकारों को एक करोड़ 12 लाख रुपये के ऋण चेक प्रदान किए गए। विकासखंड स्तरीय सहकारी ऋण मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिपं सदस्य सुनील जुयाल, कनिष्ठ उप प्रमुख बबीता बनाली, भाजपा मंडल अध्यक्ष ललित खंडूड़ी व ग्राम प्रधान सुमन सिंह गुसाईं ने किया।

सहकारी बैंक छाम ने सहकारी समिति कंडी, कमांद, लालुरी, भणेती से चयनित 100 काश्तकारों को 1.12 करोड़ रुपए के ऋण चेक दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन, बकरी पालन, बागवानी, मशरूम उत्पादन, साग-सब्जी उत्पादन आदि के लिए वितरित किए गए। इसमें रीप परियोजना व एनआरएलएम को भी शामिल किया गया है।

सहायक विकास अधिकारी सहकारिता अवधेश बिजल्वाण ने बताया कि एक अप्रैल से विकासखंड में 2.15 करोड़ रुपये के एसटी ऋण, एक करोड़ का मध्यकालीन ऋण, घस्यारी योजना में 745 क्विंटल साइलेंस पशुचारा वितरित कर दिया गया है। सभी समितियों को उर्वरक बिक्री लाइसेंस प्राप्त हो गए हैं। सभी समितियों के माध्यम से मंडुवा की खरीदारी करने के आदेश दिए गए हैं।