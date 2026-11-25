जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। टिहरी जिले के शिवपुरी क्षेत्र में गंगा किनारे फैली गंदगी के बीच विदेशी महिलाओं की एक सराहनीय पहल सामने आई है। दूसरे देशों से ऋषिकेश घूमने पहुंचीं ये विदेशी महिलाएं गंगा तट पर फैले प्लास्टिक और अन्य कचरे को अपने हाथों से समेटकर सफाई करती नजर आ रही हैं। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

वीडियो में महिलाएं हाथों में दस्ताने और काले कचरा बैग लेकर नदी किनारे चट्टानों और रेत के बीच फैली प्लास्टिक की पन्नियां और अन्य कचरा एकत्र करती दिखाई दे रही हैं। विदेशी पर्यटकों की इस पहल की इंटरनेट मीडिया पर जमकर सराहना हो रही है। वहीं, वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने सवाल उठाया कि आखिर दूसरे देशों से ऋषिकेश घूमने आए पर्यटकों को यहां की प्राकृतिक धरोहर और गंगा तट की सफाई क्यों करनी पड़ रही है।