    टिहरी में पल्स पोलियो अभियान की तैयारी, 12 अक्टूबर को 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक

    By rajat pratap singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:20 PM (IST)

    जिलाधिकारी टिहरी के नेतृत्व में पल्स पोलियो अभियान की तैयारी बैठक हुई। 12 अक्टूबर को 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी और छूटे बच्चों को 13-18 अक्टूबर तक घर-घर जाकर खुराक दी जाएगी। शिक्षा बाल विकास सूचना और पंचायतीराज विभागों को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

    12 अक्टूबर को पांच वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो खुराक।

    जागरण संवाददाता, नई टिहरी। जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जिला सभागार नई टिहरी में उपराष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के तहत जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई।

    जिसमें डीएम ने बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए। जिसके तहत आगामी 12 अक्टूबर को पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। साथ ही छूटे बच्चों को 13 से 18 अक्टूबर तक घर-घर जाकर पोलियो खुराक पिलाई जाएगी।

    बुधवार को बैठक में शिक्षा विभाग को सभी पोलियो बूथों को सुबह 08 से अपराह्न 04 बजे तक खुला रखने, पोलियो खुराक पिलाने का संकल्प लेने, बाल विकास विभाग को आशा व आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम 0 से 05 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो बूथ पर लाने, सूचना विभाग व पंचायतीराज विभाग को प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक, सोशल मीडिया और ग्राम प्रधान व सदस्यों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करवाने को कहा गया।

    सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को अपना संपर्क नंबर सभी संबंधितों को उपलब्ध कराने को कहा गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. श्याम विजय ने बताया कि उपराष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत जनपद क्षेत्र में 12 अक्टूबर को 0 से 05 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

    इसके लिए प्रथम दिन 523 बूथों पर 1992 कर्मचारियों की ओर से 45 हजार 882 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 473 पर्वतीय क्षेत्र और 50 मुनिकीरेती-ढालवाला के क्षेत्र शामिल है। इसके साथ ही 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक पोलियो खुराक पीने से छूटे बच्चों को घर-घर जाकर पोलियो खुराक पिलाई जाएगी।

    सीएमओ ने अनिमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 1885 सरकारी विद्यालयों में 68522 बच्चों व 299 निजी विद्यालयों में 33848 बच्चों को आयरन फोलिक एसिड (आइएफए) दवा का वितरण किया जाना है।

    दवा सभी बीईओ कार्यालयों में पहुंचा दी गई है। प्राइवेट विद्यालयों में आयरन फोलिक एसिड (आइएफए) साप्ताहिक दवा वितरण 10 अक्टूबर से शुरू किया जाना है। इस संबंध में डीएम ने शिक्षा विभाग को निजी विद्यालयों के नोडल शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

    विश्व स्वास्थ्य संगठन से नामित सदस्य डा. अंकित गुप्ता ने वाइल्ड पोलियो वायरस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पोलियो खुराक पिलाने का बूथ कवरेज पचास प्रतिशत होना आवश्यक है, जो कि जनपद टिहरी में काफी अच्छा है।

    इस मौके पर जिला चिकित्सालय बौराड़ी के सीएमएस डा. अमित राय, सीएमएस नरेन्द्रनगर डा. सुनीता, जिला क्षय रोग अधिकारी जितेंद्र भंडारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।