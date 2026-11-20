जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर जलविद्युत परियोजना की नहर में छलांग लगाने वाली पैरामेडिकल प्रथम वर्ष की छात्रा की तलाश में शुक्रवार सुबह से व्यापक सर्च अभियान चलाया जा रहा है। छात्रा का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है।

मौके पर एसडीआरएफ, फ्लड रेस्क्यू टीम और पुलिस प्रशासन की टीमें तलाश में जुटी हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में अध्ययनरत पैरामेडिकल प्रथम वर्ष की छात्रा ने सुपाणा क्षेत्र में श्रीनगर जलविद्युत परियोजना की नहर में छलांग लगा दी थी।

घटना की सूचना मिलने पर कीर्तिनगर पुलिस मौके पर पहुंची और खोजबीन शुरू की, लेकिन देर शाम तक छात्रा का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। अंधेरा होने के कारण गुरुवार देर शाम सर्च अभियान रोकना पड़ा था। शुक्रवार सुबह पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने दोबारा अभियान शुरू किया।