जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। बैकुण्ठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी-2026 में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अब कार्यक्रमों की जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। नगर निगम श्रीनगर ने मेले को डिजिटल तकनीक से जोड़ते हुए विशेष क्यूआर कोड लॉन्च किया है।

इसे मोबाइल से स्कैन करते ही मेले के कार्यक्रमों की सूची, तिथि, समय-सारणी और मेला स्थल की गूगल लोकेशन सहित जरूरी जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी। महापौर आरती भंडारी ने विशेष क्यूआर कोड लॉन्च करते हुए बताया कि 23 नवंबर से दो दिसंबर तक आयोजित होने वाले मेले में इस बार डिजिटल सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।