हत्या मामले में 50 हजार का इनामी शूटर विक्की यादव बलिया से गिरफ्तार, कैफे संचालक के मर्डर का था आरोप

जागरण संवाददाता, नई टिहरी। जनपद पुलिस ने हत्या मामले में वांछित 50 हजार के इनामी शूटर विक्की यादव को शुक्रवार को उसके घर ग्राम हल्दी, बलिया, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित को जेल भेज दिया गया है। यह गिरफ्तारी सीआइयू व थाना मुनिकीरेती पुलिस की संयुक्त टीम ने की। विक्की व उसके एक अन्य साथी ने सात मई को थाना मुनिकीरेती क्षेत्र की डैक्कन वैली सोसाइटी में एक कैफे संचालक नितिन देव की गोली मारकर हत्या की थी। तपोवन निवासी ही एक व्यक्ति ने रंजिश के चलते शूटरों को हत्या करने के लिए कहा था। बता दें, पुलिस इस हत्या मामले में शामिल चार अन्य आरोपितों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपर पुलिस अधीक्षक जेआर जोशी ने शनिवार को प्रेसवार्ता कर बताया कि बीती सात मई की रात करीब 11 बजे थाना मुनिकीरेती पुलिस को सूचना मिली थी कि तपोवन स्थित डैक्कन वैली सोसाइटी में स्कूटी सवार व्यक्ति सोसायटी के ही एक कैफे संचालक नितिन देव पुत्र देवराज निवासी फ्लैट संख्या 403, डैक्कन वैली सोसाइटी तपोवन को गोली मारकर फरार हो गए हैं। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो वहां नितिन खून से लथपथ अवस्था में मृत मिला। नितिन तपोवन क्षेत्र में हाइड-आउट कैफे व भोगपुर स्थित जीवन उत्सव रिजार्ट का संचालक था।

फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। उधर, नितिन के पिता देवराज ने इस मामले में तहरीर दी, जिसके आधार पर मुनिकीरेती पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज आरोपितों की तलाश शुरू कर दी थी। इस दौरान पुलिस को जांच में पता चला कि नितिन व तपोवन क्षेत्र निवासी विपिन नैय्यर के बीच लंबे समय से विवाद व रंजिश चली आ रही है। विपिन ने नितिन के कैफे व रिजार्ट की कई विभागों में शिकायतें की थीं, जिसके चलते नितिन के कैफे को एक बार सील तक किया गया था।

जांच में यह भी सामने आया कि सितंबर 2024 में विपिन बलात्कार व पोक्सो एक्ट के मामले में देहरादून जेल में बंद था, उस दौरान नितिन ने उसके विरुद्ध पैरवी की थी। इसी रंजिश के चलते जनवरी 2025 में जमानत पर रिहा होने के बाद वह बदला लेने की फिराक में था। पुलिस को जांच में पता चला कि विपिन जब देहरादून जेल में बंद था तो उसकी दोस्ती एक अपराधी रामवीर सिंह से थी। विपिन ने जेल में ही नितिन की हत्या की साजिश रची थी।

जमानत पर बाहर आने के बाद विपिन ने रामवीर व उसके साथी विमलेश उर्फ विकास के माध्यम से दो शूटरों को फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर डैक्कन वैली सोसाइटी में किराये पर ठहरा दिया। जहां शूटरों ने रेकी के बाद पिस्टल से चार फायर कर नितिन की हत्या कर दी। काल डिटेल व पैसों के लेन-देन के विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने 16 मई को आरोपित विमलेश को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर आगे की कड़ियां जुड़ती चली गईं।

जमानत पर आया नितिन जा चुका था जेल इसी बीच जमानत पर आया नितिन जेल जा चुका था, वहीं घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपित विक्की यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी ग्राम हल्दी, थाना हल्दी, जनपद बलिया, उप्र की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय ने नोटिस जारी किए थे। आरोपित विक्की पर पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।