UK Panchayat By Election: पहले कम उम्र के कारण नामांकन हुआ रद, अब निर्विरोध ग्राम प्रधान बन रचा इतिहास

जागरण संवाददाता, नई टिहरी। भिलंगना विकासखंड की भिलंग पट्टी के धारगांव ग्राम पंचायत ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए गांव की युवा बेटी शिवानी राणा पुत्री विशाल सिंह राणा को निर्विरोध ग्राम प्रधान चुना है। शिवानी राणा टिहरी जनपद की सबसे कम उम्र की प्रधान बनी हैं।

दरअसल, कुछ महीने पहले हुए मुख्य पंचायत चुनाव के दौरान शिवानी राणा ने प्रधान पद के लिए नामांकन भरा था। लेकिन उम्र 21 वर्ष से तीन महीने कम होने के कारण उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। शिवानी की जन्मतिथि 16 अक्टूबर 2004 है, इसलिए उन्हें 21 वर्ष की आयु पूरी करने के लिए 16 अक्टूबर 2025 तक इंतजार करना पड़ा।