टिहरी बांध पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित, वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की लोगों से अपील
टिहरी बांध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आम वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। अब केवल अधिकृत वाहन ही बांध के ऊपर से जा सकेंगे। इस निर्णय से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को असुविधा होगी, क्योंकि उन्हें अब वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से सहयोग की अपील की है।
जागरण संवाददाता, नई टिहरी। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (टीएचडीसी) ने टिहरी बांध क्षेत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। डैम में चल रहे आवश्यक मरम्मत कार्यों के कारण बांध के ऊपर से आम वाहनों की आवाजाही अगले आदेश तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है।
टिहरी बांध के ऊपर से आम वाहनों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध
टीएचडीसी के अनुसार, सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि मरम्मत कार्य सुचारू रूप से चलते रहें और किसी प्रकार की दुर्घटना या बाधा की संभावना न रहे। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों जैसे एम्बुलेंस, पुलिस, आपातकालीन सेवा या विभागीय वाहन को ही डैम के ऊपर से गुजरने की अनुमति होगी।
लोगों से वैकल्पिक मार्ग प्रयोग करने की अपील
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और अनावश्यक रूप से डैम की ओर न आएं। मरम्मत कार्य पूरा होते ही यातायात बहाल किए जाने की जानकारी अलग से जारी की जाएगी। स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए यह अस्थायी प्रतिबंध कुछ असुविधा पैदा कर सकता है। लेकिन विभाग का कहना है कि क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम बेहद जरूरी है।
