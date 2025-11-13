टिहरी बांध पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित, वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की लोगों से अपील

जागरण संवाददाता, नई टिहरी। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (टीएचडीसी) ने टिहरी बांध क्षेत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। डैम में चल रहे आवश्यक मरम्मत कार्यों के कारण बांध के ऊपर से आम वाहनों की आवाजाही अगले आदेश तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टिहरी बांध के ऊपर से आम वाहनों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध टीएचडीसी के अनुसार, सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि मरम्मत कार्य सुचारू रूप से चलते रहें और किसी प्रकार की दुर्घटना या बाधा की संभावना न रहे। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों जैसे एम्बुलेंस, पुलिस, आपातकालीन सेवा या विभागीय वाहन को ही डैम के ऊपर से गुजरने की अनुमति होगी।