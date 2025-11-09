टिहरी में तनाव: घनसाली से आंदोलनकारी हटाए, पिलखी में मोबाइल टावर पर चढ़े प्रदर्शनकारी
टिहरी के घनसाली बस अड्डे पर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने हटा दिया। वहीं, सीएचसी पिलखी में कुछ प्रदर्शनकारी मोबाइल टावर पर चढ़ गए, जिससे इलाके में तनाव व्याप्त है। प्रशासन स्थिति को सामान्य करने के प्रयास में जुटा है और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहा है।
जागरण संवाददाता, घनसाली। विकासखंड भिलंगना में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरस्त करने की मांग को लेकर घनसाली बस अड्डे पर बैठे आंदोलनकारियों को पुलिस ने बल पूर्वक धरना स्थल से उठा दिया है।आंदोलनकारियों ने मांगों को लेकर सुध नहीं लिए जाने पर आज रविवार को प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री के पुतले की शव यात्रा निकालने की चेतावनी दी थी।
पुलिस सभी आंदोलनकारियों को पकड़कर घनसाली थाने ले गई। इसके बाद स्थानीय व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बाजार बंद कर दिया है और शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मौके पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी एकजुट हो गई हैं। पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को संभालने और आंदोलनकारी को समझाने में जुटा हुआ है।
उधर, सीएचसी पिलखी में जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी जिला पंचायत सदस्य विक्रम घणता और अजय कंसवाल मोबाइल टावर पर भी चढ़ गए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन आंदोलनकारी को टावर से उतरने के लिए समझाने बुझाने के प्रयास में जुटा हुआ है। प्रशासन की टीम और प्रदर्शनकारियों की वार्ता जारी है। मौके पर एएसपी जेआर जोशी सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है।
