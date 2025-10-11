सेना की वर्दी पहनकर रौब दिखा रहा युवक गिरफ्तार, पहले भी इस अपराध के लिए जा चुका है जेल, हैरान कर देगी वजह

संवाद सूत्र, देवप्रयाग (टिहरी)। रुड़की में सैन्य क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घूम रहे युवक की गिरफ्तारी के बाद अब ऐसा ही मामला टिहरी जिले के देवप्रयाग में भी आया है। यहां वर्दी पहनकर खुद को सैन्य अधिकारी बताकर रौब दिखाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम में वीआइपी दर्शन के लिए वह सेना की वर्दी पहलकर घूम रहा था। राजस्थान का यह युवक पहले भी अपने गृह नगर में इस अपराध के लिए जेल जा चुका है। देवप्रयाग थानाध्यक्ष लखपत सिंह बुटोला ने बताया कि नौ अक्टूबर की शाम पुलिस को सूचना मिली थी एक व्यक्ति भारतीय सेना के अधिकारी की वर्दी पहनकर घूम रहा है। शक होने पर पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई।

पूछताछ करने पर पहले तो वह इधर-उधर की बातें करने लगा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने सच उगल दिया। उसने अपना नाम शक्तिपाल, निवासी ग्राम 6 एलएमपी, मोकमवाला, समेजा, गंगानगर (राजस्थान) बताया। उसने बताया कि वह केदारनाथ दर्शन के लिए आया था।