    सेना की वर्दी पहनकर रौब दिखा रहा युवक गिरफ्तार, पहले भी इस अपराध के लिए जा चुका है जेल, हैरान कर देगी वजह

    By Rajat Pratap Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:24 AM (IST)

    टिहरी जिले के देवप्रयाग में एक युवक को सेना की वर्दी पहनकर रौब दिखाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान का रहने वाला यह युवक केदारनाथ में वीआईपी दर्शन करना चाहता था, इसलिए उसने सेना की वर्दी पहनी। पुलिस पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वह पहले भी इस तरह के अपराध के लिए जेल जा चुका है।

    संवाद सूत्र, देवप्रयाग (टिहरी)। रुड़की में सैन्य क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घूम रहे युवक की गिरफ्तारी के बाद अब ऐसा ही मामला टिहरी जिले के देवप्रयाग में भी आया है। यहां वर्दी पहनकर खुद को सैन्य अधिकारी बताकर रौब दिखाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

    बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम में वीआइपी दर्शन के लिए वह सेना की वर्दी पहलकर घूम रहा था। राजस्थान का यह युवक पहले भी अपने गृह नगर में इस अपराध के लिए जेल जा चुका है।

    देवप्रयाग थानाध्यक्ष लखपत सिंह बुटोला ने बताया कि नौ अक्टूबर की शाम पुलिस को सूचना मिली थी एक व्यक्ति भारतीय सेना के अधिकारी की वर्दी पहनकर घूम रहा है। शक होने पर पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई।

    पूछताछ करने पर पहले तो वह इधर-उधर की बातें करने लगा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने सच उगल दिया। उसने अपना नाम शक्तिपाल, निवासी ग्राम 6 एलएमपी, मोकमवाला, समेजा, गंगानगर (राजस्थान) बताया। उसने बताया कि वह केदारनाथ दर्शन के लिए आया था।

    उसकी इच्छा थी कि उसे भीड़ के बजाय आसानी से दर्शन हो सकें। इसके लिए उसने वीआइपी दर्शन का रास्ता चुना। यह आसान नहीं था, इसलिए सेना की वर्दी को विकल्प बनाया।

    थानाध्यक्ष के अनुसार आरोपित 25 वर्ष के शक्तिपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह अपने राज्य में पूर्व में इस प्रकार के अपराध कर चुका है। इसके लिए उसे जेल भी भेजा गया था।