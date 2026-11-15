टिहरी झील में जोरआजमाइश करेंगी थल-जल और वायुसेना, पहली बार दमखम दिखाएंगे कयाकिंग और कैनाइंग के खिलाड़ी

अनुराग उनियाल, नई टिहरी। 16 नवंबर से टिहरी बांध की झील में देश की तीनों सेनाओं के कयाकिंग और कैनाइंग के खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिये जोरआजमाइश करते नजर आयेंगे। नेशनल गेम्स के लिये 16 से 18 नवंबर तक ट्रायल चलेगा। जिसके बाद सर्विसेज की राष्ट्रीय टीम चुनी जायेगी।

टिहरी झील पर्यटन के साथ- साथ अब साहसिक खेलों में भी अपनी अलग पहचान बना रही है। अभी तक टिहरी झील में वाटर स्पोर्टस की राष्ट्रीय प्रतियोगितायें ही आयोजित की जाती थी। लेकिन अब पहली बार कयाकिंग और कैनाइंग की राष्ट्रीय टीम का ट्रायल भी टिहरी बांध की झील में ही होगा।

पहली बार कयाकिंग और कैनाइंग के ट्रायल टिहरी बांध के कोटेश्वर में स्थित कयाकिंग और कैनाइंग हाई परफार्मेंस एकेडमी में देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। इस बार पहली बार कयाकिंग और कैनाइंग के ट्रायल आयोजित किये जा रहे हैं। थल सेना, जल सेना और वायु सेना के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यहां 16, 17 और 18 नवंबर को ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। जिसके बाद राष्ट्रीय खेलों के लिये सर्विसेज की टीम चुनी जायेगी।

इससे पहले मध्यप्रदेश में ही राष्ट्रीय टीम के लिये चयन ट्रायल होता था। लेकिन इस बार टिहरी झील में यह ट्रायल हो रहा है। उत्तराखंड के कोच मुकेश शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खेल मार्च 2027 में मेघालय में प्रस्तावित हैं।