इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर चमकेगी टिहरी झील, बनेगा मास्टर प्लान... एडवेंचर स्पोर्ट्स पर फोकस

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। टिहरी झील को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए अब पूरे झील क्षेत्र की सुनियोजित विकास योजना तैयार की जाएगी।

सरकार ने करीब आठ हजार हेक्टेयर क्षेत्र को समाहित करते हुए समग्र मास्टर प्लान और जोनल प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है। इसमें सरकारी के साथ निजी भूमि को भी शामिल किया जाएगा, ताकि बेतरतीब निर्माण पर अंकुश लगाते हुए पर्यटन विकास को दीर्घकालिक स्वरूप दिया जा सके।

योजना में क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, स्थानीय जरूरतों और पर्यटन संभावनाओं का ध्यान रखा जाए। उन्होंने तकनीकी सहयोग के लिए स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए), नई दिल्ली और भोपाल से सहयोग लेने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए।