Tehri Garhwal: सड़क धंसने से छेरदानू तोक में पांच परिवारों पर खतरा, विद्यालय में शिफ्ट किया गया सामान

लगातार हो रही बारिश से प्रतापनगर ब्लाक के भैलुंता के छेरदानू तोक में पांच परिवारों के मकान खतरे की जद में आ गए हैं। इन परिवारों को गांव के पास ही प्राथमिक विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र में शिफ्ट किया गया है। गांव के ऊपर से जा रही सड़क धंसने के कारण पांच परिवारों के लिए खतरा बना है। इन परिवारों को प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट किया गया है।

सड़क धंसने से छेरदानू तोक में पांच परिवारों पर खतरा

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, नई टिहरी: लगातार हो रही बारिश से प्रतापनगर ब्लाक के भैलुंता के छेरदानू तोक में पांच परिवारों के मकान खतरे की जद में आ गए हैं। इन परिवारों को गांव के पास ही प्राथमिक विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र में शिफ्ट किया गया है। गांव के ऊपर से जा रही सड़क धंसने के कारण पांच परिवारों के लिए खतरा बना है। सुरक्षा की दृष्टि से इन परिवारों को बुधवार को प्राथमिक विद्यालय व आंगनबाड़ी में शिफ्ट किया गया है। लगातार हो रही बारिश से करीब 50 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हो गए हैं, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। कई जगहों पर ग्रामीणों को दो से तीन किमी की पैदल दूरी नापनी पड़ रही है। सड़कें बंद होने से जनजीवन प्रभावित काफी संख्या में ग्रामीण सड़कें बंद होने से गांवों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। मार्ग बंद होने के कारण गांवों में आवश्यक वस्तुओं की भी समय पर आपूर्ति नहीं हो पा रही है। लगातार हो रही बारिश से सड़कों का मलबा हटाने में भी परेशानी हो रही है। सड़कों पर जगह-जगह मलबा व पत्थर आने के कारण आवागमन जोखिम भरा बना है। बारिश के चलते दर्जभर मकान क्षतिग्रस्त बारिश के चलते प्रतापनगर का कैलवाण गांव भिलंगना ब्लाक के कोंती, मरवाड़ी, बजिंगा, पथकुड़ी आदि जगहों पर विद्युत आपूर्ति बाधित हो रखी है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि नैनबाग व भिलंगना ब्लाक में कुछ जगहों पर संचार सेवा बाधित है। बारिश के चलते करीब एक दर्जन मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिले में अभी तक बड़े नुकसान की सूचना नहीं हैं, हालांकि गांवों में अभी तक पेयजल आपूर्ति भी सुचारु है।

Edited By: riya.pandey