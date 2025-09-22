Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uttarakhand News : भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान की तीन राउंड हर्ष फायरिंग, घटना के बाद मचा हड़कंप

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:36 PM (IST)

    नई टिहरी में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान ई-ब्लॉक कलेक्ट्रेट क्षेत्र में फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। एक व्यक्ति ने राइफल से तीन राउंड हर्ष फायर किए। पुलिस ने मौके से शेल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। एक गोली 150 मीटर दूर एक बिल्डिंग की पानी की टंकी में जा लगी। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान तीन राउंड हर्ष फायरिंग की। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई टिहरी। नई टिहरी के ई-ब्लॉक कलेक्ट्रेट क्षेत्र में बीती रात को भारत पाकिस्तान मैच के दौरान फायरिंग होने का मामला है। एक व्यक्ति ने रात को तीन राउंड हर्ष फायर कर सनसनी मचा दी. बताया जा रहा है, कि फायरिंग रायफल से की गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने शेल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया हैं। फोरेंसिक टीम भी मामले की जांच कर रही है। वहीं, एक गोली करीब 150 मीटर दूर एक बिल्डिंग की पानी की टंकी में जा घुसी। इस घटना के बाद रात को अफरा-तफरी मच गई।