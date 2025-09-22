Uttarakhand News : भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान की तीन राउंड हर्ष फायरिंग, घटना के बाद मचा हड़कंप

नई टिहरी में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान ई-ब्लॉक कलेक्ट्रेट क्षेत्र में फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। एक व्यक्ति ने राइफल से तीन राउंड हर्ष फायर किए। पुलिस ने मौके से शेल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। एक गोली 150 मीटर दूर एक बिल्डिंग की पानी की टंकी में जा लगी। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान तीन राउंड हर्ष फायरिंग की। जागरण