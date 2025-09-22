Uttarakhand News : भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान की तीन राउंड हर्ष फायरिंग, घटना के बाद मचा हड़कंप
नई टिहरी में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान ई-ब्लॉक कलेक्ट्रेट क्षेत्र में फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। एक व्यक्ति ने राइफल से तीन राउंड हर्ष फायर किए। पुलिस ने मौके से शेल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। एक गोली 150 मीटर दूर एक बिल्डिंग की पानी की टंकी में जा लगी। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।
जागरण संवाददाता, नई टिहरी। नई टिहरी के ई-ब्लॉक कलेक्ट्रेट क्षेत्र में बीती रात को भारत पाकिस्तान मैच के दौरान फायरिंग होने का मामला है। एक व्यक्ति ने रात को तीन राउंड हर्ष फायर कर सनसनी मचा दी. बताया जा रहा है, कि फायरिंग रायफल से की गई थी।
पुलिस ने शेल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया हैं। फोरेंसिक टीम भी मामले की जांच कर रही है। वहीं, एक गोली करीब 150 मीटर दूर एक बिल्डिंग की पानी की टंकी में जा घुसी। इस घटना के बाद रात को अफरा-तफरी मच गई।
