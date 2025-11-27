Tehri News: कमरे में लगी आग, जेई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

संवाद सूत्र, चम्बा। थाना चम्बा क्षेत्र में डांडचली के तेगना गांव में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के सर्वेंट क्वाटर में आग लगने से जूनियर इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मृतक के स्वजनों की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। कमरे में आग लगने का कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

चम्बा थानाध्यक्ष विपिन बहुगुणा ने बताया कि सोमवार 24 नवंबर की रात को पूर्व जिला पंचायत सदस्य सतेंद्र धनोला गजा से अपने गांव तेगना जा रहे थे। इस दौरान अवर अभियंता अरुण भट्ट (30) पुत्र रमेश भट्ट निवासी ग्राम पिपोला जाखणीधार ने उनसे लिफ्ट मांगी। अवर अभियंता के नशे में होने के कारण जिला पंचायत सदस्य उसे अपने घर ले गए और पास के सर्वेंट क्वाटर में सुला दिया। मंगलवार को सुबह सवा सात बजे जब वह सर्वेंट क्वाटर की तरफ गए तो कमरे के अंदर से धुआं निकलता देखा। उन्होंने आनन-फानन में कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अवर अभियंता बुरी तरह कमरे में झुलसा हुआ मृत मिला। साथ ही कमरे के बिस्तर जलकर राख हो गए थे।