Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tehri News: कमरे में लगी आग, जेई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

    By Rajat Pratap Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:34 PM (IST)

    टिहरी में एक जूनियर इंजीनियर (जेई) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके कमरे में आग लग गई थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य किए एकत्रित, जांच जारी। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सूत्र, चम्बा। थाना चम्बा क्षेत्र में डांडचली के तेगना गांव में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के सर्वेंट क्वाटर में आग लगने से जूनियर इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मृतक के स्वजनों की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। कमरे में आग लगने का कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चम्बा थानाध्यक्ष विपिन बहुगुणा ने बताया कि सोमवार 24 नवंबर की रात को पूर्व जिला पंचायत सदस्य सतेंद्र धनोला गजा से अपने गांव तेगना जा रहे थे। इस दौरान अवर अभियंता अरुण भट्ट (30) पुत्र रमेश भट्ट निवासी ग्राम पिपोला जाखणीधार ने उनसे लिफ्ट मांगी। अवर अभियंता के नशे में होने के कारण जिला पंचायत सदस्य उसे अपने घर ले गए और पास के सर्वेंट क्वाटर में सुला दिया। मंगलवार को सुबह सवा सात बजे जब वह सर्वेंट क्वाटर की तरफ गए तो कमरे के अंदर से धुआं निकलता देखा। उन्होंने आनन-फानन में कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अवर अभियंता बुरी तरह कमरे में झुलसा हुआ मृत मिला। साथ ही कमरे के बिस्तर जलकर राख हो गए थे।

    पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र धनोला ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंची और साक्ष्य एकत्रित किए। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक अवर अभियंता गजा में पीएमजीएसवाई के ठेकेदार के साथ काम कर रहा था। मृतक के स्वजनों को जानकारी देने के बाद अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस भी विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। कमरे में आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया।